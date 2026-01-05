銀行業務涉洩漏客戶資料給當鋪業者 新北檢起訴

（中央社記者曹亞沿新北5日電）黃姓男子擔任銀行業務期間，用手機翻拍客戶個資、財力證明等資料，傳送給當鋪業者，協助業者延攬貸款。新北地檢署依違反個資法、刑法洩密等罪起訴黃男。

根據起訴書，黃男112年9月起在台北市某銀行擔任消金業務人員，任職時與銀行簽有保密切結書，不得外洩客戶資料。但黃男與民間放款業者合作，113年1月以私人手機翻拍銀行貸款客戶的姓名、電話等個資，以及土地權狀等財力證明，傳送給當鋪業者，協助業者延攬貸款。客戶發現自己的資料遭外洩後立即報警，由新北市刑事警察大隊偵辦。

新北地檢署日前偵結，黃男在偵訊中坦承將客戶個資洩漏給當鋪業者，涉違反個人資料保護法，以及刑法洩密等罪，依法提起公訴。至於涉銀行法背信部分，檢方認為並無證據顯示黃男行為導致銀行財產或利益損失，此部分罪嫌不足不起訴。（編輯：李錫璋）1150105