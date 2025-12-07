銀行業10月股債雙加碼 台股未實現利益續創新高

（中央社記者蘇思云台北7日電）台股10月大漲2412.81點，金管會統計顯示，銀行10月股、債都有加碼，台股小幅加碼新台幣34億元，債券大幅加碼1071億元，台股上揚助攻下，銀行業10月底台股未實現利益衝上5150億元，不僅連續6個月上揚，也續創歷史新高。

金管會公布統計銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值計算，今年10月底金融三業國內外股票投資餘額為4兆942億元，債券部位則為31兆2663億元。

金管會統計顯示，國銀今年10月底持有債券投資成本為9.6兆元，年增3012億元，股票投資成本為4796億元，年增194億元。

進一步觀察銀行業今年10月投資動向，股債皆有加碼，今年以來至10月底，銀行累計加碼台股達418億元，10月單月小幅加碼34億元，受惠台股10月持續衝高，銀行業10月台股未實現利益連續6個月上揚，創下5150億元的歷史新高。

美國聯準會9月啟動降息循環，銀行業也趁勢加碼債券盼鎖住高利，10月單月大幅加碼債券1071億元，今年以來累計加碼債券達912億元。不過，美國10年期公債殖利率10月底緩步降至4.08%，由於債券殖利率與價格呈反比，帶動銀行業手上債券未實現損失持續下滑到441億元。

保險業10月底持有債券部位達21兆3232億元，其中，壽險業持有債券部位21兆2149億元，月增2721億元，產險業持有債券部位1083億元，月增2億元；股市部分，壽險業與產險業今年10月底持有股票金額分別為2兆8175億元與604億元，也分別月增1103億元與37億元。

如果仔細觀察壽險業資金運用狀況，10月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆3076億元，月增2322億元，資金比重67%呈現持平。壽險業10月底持有台股部位為2兆2165億元，月增933億元，占資金比重從6.4%增至6.7%。

不過，壽險業持有國內外現金部位，合計整體水位達1兆1328億元，月增272億元，終結連續2個月下滑轉為上升。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本，截至10月底，券商持有國內債券成本為1534.1億元，外國債券成本為2894.94億元，國內股票持有成本為2009.28億元，外國股票持有成本為53.13億元，僅國內債券成本下滑，其餘皆呈增加。（編輯：楊蘭軒）1141207