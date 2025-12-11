銀行球員兼裁判！估價師公會曝不動產鑑價漏洞 籲政府盡速修法補破網

記者陳韋帆／台北報導

郭國任表示，銀行進行不動產鑑價都由內部自行評估，政府應建立獨立估價原則及外部估價機制，避免公股行庫「球員兼裁判」造成超貸、違貸風險。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

中華民國不動產估價師公會全國聯合會理事長郭國任指出，銀行不動產鑑價都由內部自行評估，左手估價、右手放款，面對現在的金融環境混沌，政府應儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，以避免公股行庫「球員兼裁判」造成超貸、違貸風險。

郭國任表示，感謝近20年來產官學界前輩先進的扶持與無私奉獻，特別是在立法院各黨及行政部門力挺下，今年才能全面落實不動產估價助理員制度，讓估價產業邁向新的里程碑。公會未來將持續推動深化產業、建置專業高度、推展產學合作培育人才，並加速促進國際評價的接軌交流與跨領域合作。

他憂心表示，現今不動產金融環境混沌不明，市場風雨欲來的場景令人擔憂，彷彿回到1990年代估價師法立法前夕。

郭國任指出，現今公股行庫仍自行估價，呈現左手估價右手放款的利害衝突角色，容易造成貸款金額有操作空間，使央行與金管會的放款成數規定失去意義。

最後，他呼籲政府應儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，才能協助降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成的風險，從而健全不動產抵押市場機制，避免未來再度引發人為的超貸、違貸，重蹈金融風暴的慘痛教訓。

