銀行發財水怎麼用？不只喝下肚 放「這位置」財神直接住你家

記者蔣季容／台北報導

時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」。（圖／楊登嵙提供）

時序接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」，提供給客戶領取，藉此討個吉利，財源滾滾。不過拿到發財水後要擺在哪裡呢？社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，除了直接飲用外，也可以放在家中的「聚財位」。

發財水該放哪？

1、放「財帛星」位

2026年「財帛星」位在家中的東方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2、直接飲用。

3、料理時加入菜湯中食用。

4、放「聚財位」：客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。

5、放保險箱內。

楊登嵙表示，銀行大多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，那旺財的力量更大，民眾一定要向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

