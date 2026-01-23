銀行警報狂響以為遭搶劫！ 美警到場竟發現是「野生公鹿闖入」

美國長島一間銀行遭到一隻公鹿撞破玻璃闖入，警方到場後合力將牠安全帶離現場。（圖／翻攝自X／Suffolk County Police Department）

美國紐約州長島一間銀行日前突然響起防盜警報，原本以為是竊盜或搶案，警方趕到現場後，卻看到一隻公鹿撞破銀行玻璃闖入，在室內四處亂竄，現場一片混亂。

綜合外媒報導，1月18日，紐約州薩福克郡（Suffolk）里奇（Ridge）的韋伯斯特銀行（Webster Bank）防盜警報突然響起，警方到場後發現，居然有一隻受驚的成年公鹿受困在銀行內部。

警方試圖接近捕捉時，公鹿不停在銀行內奔跑，不只撞破銀行窗戶，還撞倒辦公桌椅，多次跳上櫃檯與桌子，同時防盜警報仍不斷響起。最後這隻公鹿卡在1個辦公隔間，警方才成功用繩索套住雄鹿，將牠引導離開銀行，並野放回戶外。

整個過程被警方拍成影片並上傳至社群平台，引發網友熱議，「牠只是想要拿一點現金而已啦」、「我每個月固定會去這家銀行」、「太嚇人了吧」。據了解，目前韋伯斯特銀行已經將遭到損毀的物品整理好，並恢復正常營業。

