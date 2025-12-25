銀行避免踩雷 AI抓漏、交換情報

太子集團在台涉跨國詐欺及洗錢，重挫台灣金融形象，對於調查局、投審司的洗錢高風險國家認定不一，銀行主管表示，銀行內部對於哪些國家、哪些公司業態具高風險，其實都心知肚明，就算不在名單上，只要當地監理比較鬆散，仍可能成為洗錢溫床，還是得靠自己或與當地同業交換情報，降低「踩雷」風險。

就怕再爆「太子2.0」，金管會115年度金融檢查重點也做了大幅度調整，將不動產授信的查核排除，以「防制詐騙」、「防制洗錢」、「金融消費者權益保護」及「資通安全韌性」為重心，被視為亡羊補牢之舉。

金管會對此解釋，詐騙後的不法所得，仍得透過洗錢匯出，兩者關係密切。再加上第二輪的APG亞太洗防評鑑，所以把洗錢列入重點，會檢視本國銀行及外國銀行在台分行對於客戶開戶的地緣性及目的合理性、營運地點真實性及資金來源合理性等是否確實審核到位。

銀行主管指出，不管調查局或是投審司的名單有沒有完全一樣，低度監理或是貪汙比較嚴重的國家，本就容易淪為洗錢天堂，遇到在這些國家設立的公司也會比較留意。但畢竟每間公司、每個帳戶都是「一帳一況」，所以還是得依照往來紀錄，判斷是否有異。

銀行主管坦言，雖然金融機構想盡辦法要揪出非法洗錢帳戶，但這些詐團也很厲害，懂得怎麼做假交易，甚至是以合法業務掩蓋非法金流，確實防不勝防，除了導入AI抓漏，更有效率地打詐，很多時候還是得與當地有據點的同業交換情報，才能降低踩雷機率。