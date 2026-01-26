銀行開運小物迎金馬 發財水發財金馬上發

金馬年將至，銀行年節「開運小物」掀起熱潮。像是象徵好彩頭的發財水、發財金，依舊是民眾最熟悉的年節小確幸，今(2026)年更延伸出招財米、紅包袋、小提燈、紀念幣等多元組合，讓民眾在年前辦理業務、開工走春之際，也能順手把祝福帶回家。

隨著春節腳步逼近，多家銀行已經推出或預告馬年開運贈禮活動，民營銀行與外銀包含北富銀、中信銀、台新銀、國泰世華、安泰銀、永豐銀、滙豐銀、凱基銀等皆公布贈送內容；公股行庫方面，兆豐銀、一銀、土銀、合庫銀、臺企銀、彰銀也陸續祭出相關活動。

台北富邦今年加碼10萬瓶發財水，自2月23日開工日起開放領取；另有8萬份經竹山紫南宮香爐加持的發財金，將於2月9日起提前發送，讓民眾在年前討個吉利。中國信託以「金彩豐盛」為主題，將在2月23日開工首日備妥8萬8,888份發財金、發財水、發財米及防詐宣導小禮，回饋到行的財富管理客戶，將年節祝福與防詐提醒一併打包。

台新銀行的限量「金庫納財禮盒」內含馬年紅包袋、發財金與開運氣泡水，並同步在全台分行發送5萬8,888份經由金山財神廟祈福的開運發財金、8萬8,888瓶開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈，兼顧財運、節慶氛圍與親子族群需求。

以「永續概念」包裝新春小物的作法，也成為市場亮點之一。國泰世華以永續美學迎馬年，送出由庇護工場製作的招財金、花蓮小農有機發財米等特色小物，讓新春祝福同時結合社會關懷與在地支持。此外，民眾於2月1日前在國泰金控旗下數位通路完成指定任務，有機會獲得「馬年阿發紅包袋」，以線上互動增添節慶參與感。

安泰銀打出「安財納福」迎春禮，民眾即日起親赴分行辦理各項業務，就能拿到限量禮品，有象徵馬年平安興旺的「馬上旺安財貼」，以及以駿馬奔馳為設計概念、寓意財運躍升的「金馬納福紀念幣」等。

永豐銀行主推開運「馬年四寶」，預計農曆春節前於全台125家分行每日限量發送發財水，合計將送出逾3萬瓶；滙豐銀行則規畫馬年限量招財幸運禮，包括3萬8,888瓶發財水、以守護神獅子為設計主軸的紅包袋；凱基銀行獻上年度限定發財水、發財米，以奔騰駿馬結合紅金主視覺包裝，致贈財富管理貴賓，彰顯尊榮客群經營。

公股行庫方面，兆豐銀行準備了8萬瓶「駿馬納財」發財水，以及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起分別在全台分行限量贈予民眾，並集結全國12家分行舉辦名師揮毫活動，增添濃厚年味。

第一銀行首次結合存錢筒的實用功能，特製5萬份「火馬迎新春米滿倉．財滿庫」發財米，2月2日至2月23日發放給臨櫃辦理業務的客戶；土地銀行預計於新春開工首日2月23日起贈送發財水，迎接開工來客潮。

合庫銀訂製6.7萬份金磚造型招財米及18.4萬瓶迎財水，在春節前後送給客戶；臺灣企銀首度打造「駿馬富裕禮盒」，提供財富管理尊榮客戶；彰銀則備齊春聯、紅包袋、月曆及14萬瓶發財水供民眾索取。

