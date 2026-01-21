銀行開運水帶旺財氣 台新透露發財三秘技

農曆年節到銀行走春，將財氣迎到家中，帶旺整年財運。台新銀行備妥8萬8,888瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，在全台分行提供民眾索取，並為財富管理會員打造「金庫納財禮盒」；同時分享「發財開運三秘技」，為客戶財運助攻、創造財富永續動能。

在民間習俗上，「水」是財富、金錢的象徵，春節前夕到銀行「接水」放在家中，有如將銀行財運導引到家，有助於提升家運、讓闔家財運亨通。台新銀行針對丙午馬年，選在吉日吉時將8萬8,888瓶開運水，放進銀行金庫「吸財氣」，並備好5萬8,888份經過金山財神廟祈福的開運發財金。自即日起前往全台的台新分行辦理業務都能索取，YBO兒童會員還能領取「馬年主題小提燈」。

廣告 廣告

同時，台新銀行提供財富管理會員「金庫納財禮盒」，禮盒設計概念為「雙馬奔馳 駿起新局」，外觀如穩固資產的金庫，並壓印精緻馬形圖騰，有如祥獸守護金庫。內有馬年紅包袋、發財金與2罐「開運氣泡水」，祝福客戶在新的一年馬到成功、財運奔騰。

台新銀行進一步透露「發財開運三秘技」：第1、「雙馬奔騰開運水」瓶身以雙馬馳騁於山水間為意象，代表穩定與源源不絕的生機，年節期間擺放在家中或辦公室的財位上，待元宵節當天中午飲用，正式啟動新年財運，讓資產如氣泡般向上攀升。

第2、「馬年紅包袋」袋面書寫結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、資金流動順暢，在其中放進8,888元生財金置於財位上，並於年節後當成錢母存入台新帳戶，就能「錢滾錢」。第3、「開運發財金」為金馬蹄結合金幣造型，意為「接住好運、聚集財氣」，擺放在財位或是放進皮夾內隨身攜帶，讓財富穩穩在手、福運長久相隨。

原文出處

延伸閱讀