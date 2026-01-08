銀行、警政與VASP首度聯手 打造虛擬資產防詐網

政府打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力持續擴大打詐效益。打詐不僅在實體貨幣，負責台灣虛擬資產出入金流的遠東商銀今天(8日)正式攜手警政署刑事警察局及全台各大虛擬資產交易所，共同打造全台唯一橫跨銀行、警政與虛擬資產服務提供者(VASP)的「跨域防詐網」，為台灣防詐體系邁入跨域即時協作新階段。

詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術誘導民眾購買虛擬資產，之後再以需支付解凍金、保證金或稅款等藉口，要求民眾繳納額外款項才得以領回投資報酬，進一步詐騙資金。

金管會去年要求台灣國內所有經營虛擬資產服務的業者或人員(VASP)必須完成洗錢防制登記辦法規定，才可以繼續經營業務。去年9月22日截止日，有9家業者包括禾亞數位、拓荒數碼、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位及鏈科完成登記，其餘18家未完成登記，依規定不能再提供服務。

遠東銀行是全台最大負責台灣虛擬資產出入金流的銀行，8日宣布攜手警政署刑事警察局以及全台各大虛擬資產交易所，共同打造全台唯一橫跨銀行、警政與虛擬資產服務提供者(VASP)的「跨域防詐網」，希望在虛擬資產防詐上進一步跨域合作。警政署刑事警察局副局長陳世煌說：『(原音)我們修了第七條，就是能夠賦予我們提供被害者的資料給我們金融機構，還有我們VASP的業者能夠進行跨業來通報、聯防。因為現在的資金其實都在虛實之間不斷的流動，可能透過實體的銀行去轉到購買虛擬貨幣，經過幾層的洗錢之後，可能它又下車、又回到實體銀行來。』

遠東銀行去年和VASP合作阻詐，當接獲165通報或偵測有疑似異常交易時，遠東商銀立即與交易所聯合控管，避免資金流竄。而當VASP業者偵測有疑似異常交易時，也透過API即時通報同步管控。透過雙向聯防的即時控管機制，去年截至11月底，遠東商銀成功攔阻虛擬資產詐騙金額達新台幣4千萬，並順利將其返還給民眾。(編輯：許嘉芫)