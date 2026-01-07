銀行、金融、國防股領跌！美股道瓊挫466點

▲美股週三走勢反覆，道指及標指破頂後倒跌，主要指數除那斯達克以外，其他基本以跌作收。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 隨著年初以來火熱的市場板塊逐一失去動力，美股週三從歷史高點回落，主要指數除那斯達克以外，其他基本以跌作收。

綜合《CNBC》等外媒報導，金融和能源板塊，這2個在2026年初表現強勁的板塊，於7日的交易時段出現下跌，2者跌幅均超過1%。能源板塊表現不佳，原油價格亦下滑，美國能源部長賴特（Chris Wright）週三對媒體表示，將銷售委內瑞拉的原油，然後無限期將委內瑞拉的產量推向市場，利用石油收入來穩定委內瑞拉經濟，防止委內瑞拉成為一個崩潰的、失敗的國家。

此外，川普7日還放話，在國防企業解決他對該產業的不滿之前，他不會允許這些企業發放股息或回購股票，導致國防股當天走低。不僅如此，川普還表示美國將禁止大型機構投資者購買更多獨棟住宅，強調房子是給人住的，不是供企業囤積的，此言一出，亦對黑石集團（Blackstone）、阿波羅（Apollo Global Management）等私募基金或投資管理公司造成壓力。

7日收盤，道瓊工業指數跌466點或0.94%，收48996.08點；標普500指數跌23.89點或0.34%，收6920.93點；那斯達克指數則微漲37.10點或0.16%，收23584.28點；費城半導體指數挫76.06點或0.99%，收7574.87點。

焦點個股中，Google母公司Alphabet股價收盤漲2.5%，當天市值達到3.88兆美元，超過蘋果公司的3.84兆，為2019年以來首次。分析指出，這凸顯了Alphabet和蘋果在AI策略方面，各自不同的發展方向，Alphabet在去年年底成為華爾街表現最佳的公司之一，這得益於其AI業務的全面復甦，與此同時，蘋果基本缺席了科技業的AI競賽，這場競賽始於2022年底、OpenAI推出ChatGPT時，儘管蘋果原本計劃去年發布新一代Siri人工智慧助手，但最終推遲了發布。

