（圖／行政院財政部）





為阻絕詐騙亂象，國內不少金融機構近期啟動管制措施，除了凍結民眾久未使用的帳戶、存款金額低於一定數額的帳戶外，一些銀行更使用現今熱門的AI系統，自動篩選並阻絕可疑的帳戶活動，不過卻頻傳民眾的帳戶被誤當成洗錢或詐騙戶，導致一般存提款甚或信用卡款扣繳、股票交割款受阻的離譜情事。也傳出不少民眾去銀行解鎖帳戶，得經過銀行端繁瑣的詢問與程序才能解鎖，且不一定立即解鎖，相關情事已引發民眾怨聲載道。近兩日登記入帳的全民普發1萬元已陸續匯至民眾登記帳戶裡，卻再傳出數起銀行無視已註記行政院發的普發1萬元，並當作可疑資金凍結帳戶，讓民眾領不出錢，再引爆一波民眾不滿的情緒。對此，行政院金融監督管理委員會今（14）日下令，已要求金融機構儘速處理，務必讓民眾能順利領取。

廣告 廣告

關於媒體報導，民眾因普發現金登記入帳而遭銀行控管帳戶一事，金管會今（14）日表示，因普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，不會因普發現金入帳而判定有異常金流，進而鎖控帳戶。經全面了解，全體本國銀行（含中華郵政股份有限公司）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。

金管會指出，部分金融機構因先前為了防制詐騙而對存款帳戶採取控管措施，導致普發現金入帳後無法提領，金管會已要求金融機構儘速處理，務必讓民眾能順利領取。

為防制及打擊詐欺犯罪，金管會督導金融機構持續跨部會合作，共同攔阻不法金流，守護民眾財產。金管會強調「防詐要精準、服務要即時、阻詐要徹底」，請金融機構執行防詐措施秉持下列三大原則：

一、AI防詐以「精準」為目標：金融機構導入AI技術協助防詐，是為了防止民眾遭詐騙損失。金管會鼓勵金融機構在強化防詐同時，完善模型驗證與人工覆核機制，避免誤攔合法交易，兼顧安全與便利。

二、服務不中斷、申訴要迅速：金融機構對於帳戶凍結或誤判情形，須即時受理、妥善說明，保障民眾權益。金管會要求金融機構建立快速申訴處理機制，第一時間解決問題。

三、阻詐要徹底、聯防要到位：目前已發現有境外詐團假民眾之名申訴，若發現申訴案件疑似有詐騙集團隱身其間，金融機構應立即通報警方與相關單位，強化跨機關聯防。

更多新聞推薦

● 銀行AI不懂政院註記？ 普發1萬元入帳反被當詐騙鎖戶領不了 金管會令金融機構速處理