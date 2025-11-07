銀行AI客服「可分析刷哪張信用卡最划算」 保險人臉辨識投保理賠暢通

台新新光金控結合AI、AR，展現「金融防詐」、「退休理財」、「永續金融」三項主題，圖中為金控總經理林維俊。（圖／李蕙璇攝）

各家金控、銀行、郵局等在「普發現金1萬元」，推出帳戶、ATM領取二大主要管道的抽獎優惠活動吸睛，其中，在結合科技與金融的生成式AI與AR體驗，更加深化，台新新光、國泰金、中信金、永豐金、富邦金、華南金等，在退休理財、保險人臉辨識投保、防堵詐騙等更加升級。

國泰人壽2025年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，在醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大保障類別，歸納保戶所有保單，並以圖表呈現保障缺口比例。（圖／李蕙璇攝）

台新新光金控總經理林維俊7日親自出席在世貿登場的金融博覽會，與現場民眾一起體驗三項「金融防詐」、「退休理財」、「永續金融」主題展區，民眾可配戴AR眼鏡，觸控互動遊戲測出你的財富續航型態與安養信託記憶大考驗；彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。

中信銀行首創的「AI信用卡秘書」，可依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略。（圖／李蕙璇攝）

國泰金控則以「國泰金融未來城」為策展主題，像是國泰人壽全新數位平台「保險視圖」，並領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。

中信金控的「智能引領打造金融新航線」為主軸，中國信託銀行的AI信用卡秘書則是首度曝光，以及首創「跨行金流履歷安全網」，即時掃描異常資金流動，讓金融機構快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流；台灣人壽保險公司於本次博覽會中展出「AI業務員－科技阿龍」，結合AI影像辨識與互動體驗，只需拍照上傳即可依外貌特徵與客戶人生階段及未來目標，生成專屬保險組合建議。

其中，生成式AI為多家銀行金融科技亮點，國泰世華銀行正在進行準備上線的「升級版智能助理阿發」，一改過去題目式的QA回答方式，現在可以就官網上的信用卡回饋等資料，統整分析回答，阿發於2018年誕生，近三年來民眾使用的次數超過4500萬次，數量驚人。

中信銀的「AI信用卡秘書」則是應用生成式人工智慧AI，依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認。

富邦金控則是在今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，已實際落地推出「知識檢索引擎」提供同仁統一查詢入口；10月起，「知識檢索引擎」並可針對文件中圖片解析與搜尋，同時以生成式AI快速閱讀大量資料、摘要回答作為輔助參考，還能跨多份文件比對項目、生成表格。

台北富邦銀行自2021年起建置AI智能語音客服平台，全行逾八成客服由AI自動處理，AI語音系統每月處理各類語音通話達56萬通，相當於一支約145人服務團隊；網頁文字對答服務量更高達每月90萬人次，服務滿意度達到93%。

富邦人壽積極導入生成式AI技術，全面優化保險流程，從營運效率到客戶互動，展現數位轉型成果，開創智慧保險新格局。在內部作業方面，升級「核保智能助理」，運用生成式AI自動摘要病歷文件，成功將單件核保時間從50分鐘縮短至25分鐘；「AI職業代碼推薦系統」自2023年上線以來，已處理逾120萬件保單，推薦成功率達九成。

