銀行AI誤判害慘民眾！氣球王子「一招」反制 銀行主管急現身全網炸鍋

記者林宜君／台北報導

氣球表演藝人「氣球王子」David，便因帳戶被銀行誤鎖，在無預警情況下無法動用存款。（圖／翻攝自氣球王子FB）

國內詐騙案件持續攀升，銀行陸續導入AI偵測系統，希望能在第一時間阻擋可疑交易。然而誤判案例也日益明顯，不少民眾因此遇到薪資帳戶遭凍結、資金無法提領的困擾。台北市的氣球表演藝人「氣球王子」David，便因帳戶被銀行誤鎖，在無預警情況下無法動用存款。

David表示，銀行並未清楚說明鎖帳原因，只要求本人到場臨櫃辦理。（圖／翻攝自氣球王子FB）

David表示，銀行並未清楚說明鎖帳原因，只要求本人到場臨櫃辦理。於是他在12月2日到分行後，刻意採取「分筆提款」的方式表達不滿。David向行員表示每筆只提領100元，並要求連續50筆。行員雖露出驚訝，但仍按規定逐筆操作，直到約50筆後，主管才出面詢問他是否能改用較有效率的方式處理。

David向行員表示每筆只提領100元，並要求連續50筆。（圖／翻攝自氣球王子FB）

David強調，自己的帳戶被誤鎖並非本人所造成，「大數據誤判不是我的問題，是銀行系統的問題，也造成我的時間成本。」他認為既然銀行要求本人到場，David就把問題「原封不動丟回銀行」。之後，David將存摺上密密麻麻的「提取現金100元」連續紀錄拍照上傳，證明自己確實逐筆提領。照片曝光後，網友紛紛詢問是否需要抽50次號碼牌或填寫50張提款單，David回應，只要告知行員要分筆提領，行員就會協助處理。

事件在網路上引發兩派討論，支持者稱讚David以「物理DDoS」反擊銀行系統問題。（圖／翻攝自氣球王子FB）

事件在網路上引發兩派討論。支持者稱讚David以「物理DDoS」反擊銀行系統問題，認為這能迫使銀行正視誤鎖帳戶的亂象，「如果4、5個人這樣提領，銀行真的會被癱瘓」、「這種方式才能讓銀行感受到人工負荷」。但反對聲浪也不小，批評方式雖洩憤，卻拖累第一線辛苦的櫃檯人員，並延誤其他民眾辦事時間，「這根本沒有解決問題，只是製造更多麻煩」、「高層不會因此被影響，被拖累的只是基層員工」。

