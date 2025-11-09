銀行ATM導入AI偵測防詐 副總統蕭美琴到場參觀
財經中心／陳致帆、胡崇恩 台北報導
全力打擊詐騙！金融博覽會在世貿一連舉行三天，副總統蕭美琴還到場參觀，兆豐銀行端出寓教於樂的互動遊戲，教導民眾防詐。面對層出不窮的詐騙手法，兆豐銀行ATM也導入AI偵測，只要戴口罩、墨鏡或邊講電話領錢，系統即跳出警示，及時防堵詐騙。
主持人：「歡迎蕭美琴副總統，蒞臨兆豐銀行展區」。
金融博覽會最後一天，才剛返台的"副總統蕭美琴"也現身巡展，第一站就走進兆豐銀行，熱情互動交流。
一棒轟出去，全力打擊詐騙！兆豐銀行"金融博覽會"，民眾拿著球棒體驗，趣味中學防詐。詐騙手法層出不窮，兆豐銀行祭出最新防詐科技，ATM導入AI偵測，只要戴口罩、墨鏡或邊講電話領錢，系統就會跳出警示，及時防堵詐騙。
兆豐在ATM上面，加入一個AI偵測功能。（圖／民視新聞）
兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌：「因為我們知道ATM，常常就變成是被詐團，拿來當作取款的工具，所以我們在ATM上面，我們就加入了一個AI偵測功能，就只要你是有戴安全帽，或者是你有戴口罩，或者是甚至邊提款邊打電話，我們都可以偵測出來」。
除了打詐，也有理財健診，協助民眾規劃退休金、檢視財務缺口。兆豐銀行這次博覽會以"守護財富防詐全壘打"為主題，民眾可以透過棒球遊戲，和三階段防詐互動體驗、擊破常見詐騙話術。
兆豐金控暨兆豐銀行董事長 董瑞斌：「第一季到第三季，我們前三季我們就已經有成功的攔阻。將近260件(詐騙)，那這個金額也不低，也有3億元，當其他銀行在幫客戶創造財富的時候，我們認為幫客戶守護他們財產，安全是更重要的」。
兆豐除了打詐，也有理財健診。（圖／民視新聞）
結合科技和互動體驗，從AI防詐ATM到理財健診，一棒敲出全壘打，守護民眾荷包。
原文出處：第一線防堵詐騙！兆豐銀ATM導入AI偵測防詐 副總統蕭美琴到場參觀
更多民視新聞報導
普發1萬詐騙伎倆升級！男慘賠「300萬」最新手法曝
藝術品詐騙! 婦人砸3千多萬買"假翡翠金剛杵" 主嫌被判4年5個月
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
其他人也在看
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 16 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 10 小時前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台股記憶體7檔熱門 下車訊號看過來
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 1 天前
台股風暴中暗藏王牌！9檔「績優獲利雙冠王」蓄勢爆發 法人點名：這族群最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在7日震盪回檔、月線失守的壓力下，市場氣氛一度降溫，不少投資人轉趨觀望。然而法人指出，這場修正潮反而是篩選「真基...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
小資瘋搶海外五大主題！零股申購人數暴增近4萬人 這幾檔真的好夯
2025下半年來，小資、零股族搶購海外股票ETF風潮再起，根據CMoney統計，主要鎖定美國電力、科技、日本半導體、中國5G及太空衛星等5大趨勢主題，帶動相關ETF的零股(不足1張)的人數成長幅度大增。海外股票ETF下半年以來，整體受益人數僅小幅成長3,347人，但零股申購人數卻增加37,451人，且零股人數成長率也有12.38%，顯示零股買氣異常火熱，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、第三季以來零股人數狂增1687%，其他包括台新標普科技精選(009807)、元大航太防衛科技(00965)、台新標普500(009806)、中信日本半導體(00954)、復華中國5G(00877)及第一金太空衛星(00910)等6檔，同期間零股持有人數也翻倍大增，表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 18 小時前
補充保費風暴才剛落幕？存股族免驚 達人爆省稅神技：盯「這1數字」ETF配息照領免課稅！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導健保補充保費新制甫掀全民怨嘆潮，如今雖暫時喊停，卻讓不少存股族餘悸猶存，擔心明年選後政策再「偷渡上路」。對此，不敗...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
10月營收年增92%！老AI反遭投信狠砍2.3萬張 記憶體這檔外資喊「首選」也被出貨
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
驚人！緯穎前三季已大賺20個股本翻倍增 再砸139億元租美墨廠房
太狂了！伺服器大廠緯穎（6669）今（7）日公布前三季合併營收達6,582.23億元，稅後淨利為373.27億元，基本每股盈餘（EPS）為200.85元，相當於20個股本，呈倍數成長，創歷史新高。董事會也同步通過決議，擬再砸4.5億美元（約新台幣139.46億元）租美、墨廠房。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標
美股恐「血洗式修正」 專家曝神準先行指標EBC東森新聞 ・ 5 小時前