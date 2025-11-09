銀行ATM導入AI偵測防詐 副總統蕭美琴到場參觀

財經中心／陳致帆、胡崇恩 台北報導

全力打擊詐騙！金融博覽會在世貿一連舉行三天，副總統蕭美琴還到場參觀，兆豐銀行端出寓教於樂的互動遊戲，教導民眾防詐。面對層出不窮的詐騙手法，兆豐銀行ATM也導入AI偵測，只要戴口罩、墨鏡或邊講電話領錢，系統即跳出警示，及時防堵詐騙。

主持人：「歡迎蕭美琴副總統，蒞臨兆豐銀行展區」。

金融博覽會最後一天，才剛返台的"副總統蕭美琴"也現身巡展，第一站就走進兆豐銀行，熱情互動交流。

一棒轟出去，全力打擊詐騙！兆豐銀行"金融博覽會"，民眾拿著球棒體驗，趣味中學防詐。詐騙手法層出不窮，兆豐銀行祭出最新防詐科技，ATM導入AI偵測，只要戴口罩、墨鏡或邊講電話領錢，系統就會跳出警示，及時防堵詐騙。

兆豐在ATM上面，加入一個AI偵測功能。（圖／民視新聞）

兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌：「因為我們知道ATM，常常就變成是被詐團，拿來當作取款的工具，所以我們在ATM上面，我們就加入了一個AI偵測功能，就只要你是有戴安全帽，或者是你有戴口罩，或者是甚至邊提款邊打電話，我們都可以偵測出來」。

除了打詐，也有理財健診，協助民眾規劃退休金、檢視財務缺口。兆豐銀行這次博覽會以"守護財富防詐全壘打"為主題，民眾可以透過棒球遊戲，和三階段防詐互動體驗、擊破常見詐騙話術。

兆豐金控暨兆豐銀行董事長 董瑞斌：「第一季到第三季，我們前三季我們就已經有成功的攔阻。將近260件(詐騙)，那這個金額也不低，也有3億元，當其他銀行在幫客戶創造財富的時候，我們認為幫客戶守護他們財產，安全是更重要的」。

兆豐除了打詐，也有理財健診。（圖／民視新聞）

結合科技和互動體驗，從AI防詐ATM到理財健診，一棒敲出全壘打，守護民眾荷包。

