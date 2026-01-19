銀行email通知被盜刷！他急按「取消交易」卡號全外洩 一票人嚇壞：這動作最危險

有網友手機接到銀行寄送e-mail通知有一筆近萬元消費，結果按「取消交易」遇詐，他公布詐騙手法呼籲大家提高警覺，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

詐騙案件頻傳，一名網友昨（18日）發文表示，他收到銀行通知「扣款9830元」的電子郵件，誤以為被盜刷，點擊郵件下方「取消交易」圖示，並依指示輸入個資，結果收到簡訊顯示額度關係無法交易，才驚覺遇到詐騙，立即透過銀行客服停卡。貼文引發網友熱議，很多人都提到遇過類似釣魚郵件，並提醒只要按「取消」就中獎。

這名網友是在Threads上發文敘述遇詐經過，他寫到從手機上接到一封電子郵件，打發發現是銀行通知有一筆9830元消費。原PO說，他最近沒有大筆支出，可能是盜刷，看了郵件下方有「取消交易」圖示，點進去按指引輸入電話、卡號等個資，結果簡訊通知，因為額度無法完成交易。

原PO說，這下才驚覺詐騙集團拿他的卡號盜刷，還好這張信用卡額度不高，直接把消費擋下來。原PO表示，隨後聯繫銀行客服停卡，再回頭查看電子郵件，根本是冒用銀行的假帳號。

貼文一出，有不少網友表示遇到類似詐騙，「我月初收到這封mail，看到前三秒嚇到以為被盜刷，再仔細看那個收件人實在很怪，就上網搜尋先買後付，確認是詐騙就不理他了」、「我前幾天才被境外盜刷（手續費43元），2筆金額都是2890那邊」、「我也被騙，好在被擋下來。最後也是重辦新卡。害我一些保險扣款要重新處理扣款資料」、「我朋友前天也收到，但是他沒點任何東西，也有另外查客服電話詢問才知道是詐騙，按取消就中獎了」。

警方則表示，這類「交易異常、點我取消」的電子郵件或簡訊通知，都是詐騙，銀行不會這樣通知。警方說，交易金額、時間、連結，全是詐騙設計的劇本，一旦點進去等於被騙驗證、轉帳或刷卡，呼籲民眾不點連結、不給個資，有疑問打165專線查證！

