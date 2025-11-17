銀赫想住大巨蛋宣傳《宇宙啦啦隊》 E.L.F.超狂向陳其邁許願水舞應援
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，3天演唱會共吸引近10萬名粉絲到場支持，顯見其高人氣。而銀赫除了偶像本業外，也接下緯來啦啦隊女團選秀節目《宇宙啦啦隊》主持棒，近來頻繁往返台韓兩地錄節目。他在大巨蛋彩排時也提到新節目，笑喊：「我想住在大巨蛋了！」
銀赫（右二）在大巨蛋彩排時提到新節目《宇宙啦啦隊》。（圖／讀者提供）
SUPER JUNIOR 3天大巨蛋演唱會，不只成員們卯足全力，台灣E.L.F.們3天準備不同應援驚喜，包括彩虹手幅海，甚至出動60台無人機應援，排出SJ、鑽石、愛ELF等字樣，都讓東海、銀赫、利特等人忍不住感動落淚。東海感動的同時，還不忘開玩笑許願，「哇這次是無人機，那我下次想看杜拜那種水舞可以嗎？」當場被成員制止，希澈更祭出鎖喉功，要東海別再說了。
銀赫在最後一天彩排時，開玩笑說連開三天大巨蛋演唱會，感覺對大巨蛋有了感情，「我現在感覺離不開了，我想要住在這裡了。」利特笑虧：「但大巨蛋要打棒球賽耶。」銀赫又回：「這裡很大啊，那我要來應徵當員工！」利特笑虧：「那你來這裡當啦啦隊好了。」銀赫便順勢宣傳新節目，跳起啦啦隊應援舞的同時，又用中文喊：「宇宙啦啦隊」，預告未來新節目。
SUPER JUNIOR 3天大巨蛋演唱會吸引近10萬名粉絲到場支持。（圖／讀者提供）
此外，SUPER JUNIOR才剛結束3天大巨蛋演唱會，明年1月又將登上高雄巨蛋開唱兩天，由於東海開玩笑喊下次想看水舞應援，相當有行動力的台灣E.L.F.們便將腦筋動到高雄巨蛋場，透過社群tag高雄市長陳其邁，希望能完成東海腦洞大開的玩笑話，讓不少網友看到貼文笑喊：「粉絲是激不得的！」、「台灣E.L.F.大概是東海的媽」、「這也太狂了吧，真的要看到水舞了嗎？」
東海開玩笑喊話E.L.F.希望下次能看到水舞應援。（圖／讀者提供）
