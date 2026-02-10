一銀開創安養信託新藍海 受託金額近420億領先同業

第一銀行積極響應政府信託業務發展策略藍圖，致力打造整合型全方位信託服務，截至2025年底，安養信託累積受益人數破萬人，管理安養信託財產高達419.55億元，成效領先同業。

一銀指出，長期深耕及創新高齡金融與安養信託服務，推出整合型安養信託，兼顧安養給付、投資理財、資產保全、保險金管理、財產傳承及照顧下一代等需求，達到全方位的財產管理目的。

此外，一銀推出「珍愛傳承系列商品」，以自益兼他益等多樣化信託架構，協助客戶提早進行傳承規劃，依高齡者客戶所需，提供更完善的信託服務，並透過專業整合團隊協助高齡者達到投資理財、財富傳承及安養照護等三種需求。

一銀同時聚焦多元金融商品創新，透過信託服務與跨業結盟合作，提供升級版安養服務，除了攜手信託公會及聯卡中心創建「信託資訊交換平台」，讓信託給付更便利，確保信託財產專款專用於自身照護及生活所需，並領先公股銀行率先提供「可攜式退休信託帳戶」，更為開辦「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」的首家銀行，充分展現創新動能。

