銀飾名牌前代理商控遭侵占 專櫃二度查封

全球知名銀飾品牌發生經營糾紛，前代理商指控股東和前員工涉嫌侵占公司資產。這家曾受韓星GD和Lisa喜愛的銀飾品牌，其位於台北市信義區百貨公司的專櫃，繼四個月前首次被查封後，12月11日再度遭法院人員執行查封。前代理商委任律師指出，經調查發現股東涉嫌脫產，侵占金額可能高達數千萬元，因此再次聲請假扣押；而被指控的股東則澄清，此次查封僅是為補足上次金額不足的部分，並強調自己絕無脫產行為。

櫃位二度遭查封。（圖／TVBS）

這起銀飾品牌經營糾紛源於前代理商控訴股東與前員工，在說服公司撤櫃後接手經營，涉嫌侵占。前代理商負責人委任律師張慶言表示，公司後續調查這些款項以及吳姓、許姓夫妻檔的金流，發現他們有持續脫產的行為。張慶言進一步指出，他們侵占公司的貨款與貨物金額不僅是上次調查出來的1000多萬元，實際上高達數千萬元，因此向法院提出第二次假扣押的聲請。

對於這些指控，被指控的吳姓股東提出澄清，表示上一次七月份的假扣押因金額不足，所以今天再來扣押一次是為了補足金額。吳姓股東強調，他們正在用和平的方式將品牌歸還給美國，並願意協助品牌經營。他特別強調自己隨時可以被找到，絕不會有任何隱匿行為。

在第二次查封執行過程中，現場一度出現僵持狀況。這場涉及知名銀飾品牌的經營糾紛短時間內難以落幕，最終只能交由法院定奪。

