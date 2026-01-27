銀馬樂齡慶新春 輔導會深情關懷 陪桃園榮家老兵伯伯過好年

輔導會副主委吳志揚 (右二)視察桃園榮家與長輩齊唱生日快樂歌。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】農曆新年的腳步近了，空氣中瀰漫著團圓的氣息。輔導會副主任委員吳志揚特別於今（27）日親赴桃園榮家，帶著誠摯的祝福與長輩們提前守歲，並親自致贈春節加菜金，讓榮家角落都點亮了新春的喜氣。

活動結合寶德佛院舉辦的「銀馬樂齡迎新歲」活動，吳副主委親切地為一月份的人瑞壽星孫春生伯伯獻上祝賀，代贈總統與行政院長的賀詞與金飾禮金，當百歲人瑞接過這份沉甸甸的關懷時，現場響起熱烈掌聲，溫馨之情溢於言表。

隨後，由高齡百歲的孫國喜伯伯代表全體住民接受春節加菜金，象徵新年添福、共享圓滿。孫伯伯更特別回贈親手製作的「福氣魚」新春吊飾，將這份「年年有餘」的純樸心意回饋給副主委。吳志揚副主委在致詞中感性表示，感謝社會團體在寒冬中帶來青春活力，更肯定榮家主任陳平帶領的團隊如家人般的耐心陪伴，讓長輩們能在此安養晚年，感受家的溫度。行程最後，副主委也至榮靈祠上香，懷抱感恩之心悼念亡故榮民，並期勉團隊持續守護這群曾為國奉獻的老英雄，祝願大家在新的一年平安喜樂、福壽綿延。(圖/桃園榮家提供)