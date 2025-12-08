銀髮也逢春／曾擁1妻5妾1原因全跑光 影帝靠閨房樂維繫與嫩妻感情

不少銀髮族藝人對於床上生活的品質還是相當在意。（翻攝自社群、年代新聞提供）

88歲的阿姑周遊，和老公李朝永雖然已是銀髮族，但對於床上生活的品質還是相當在意，尤其接受醫學治療後，更顯得生龍活虎，也是用自身的經驗提醒民眾，不管幾歲，都可以享受閨房樂趣。

75歲的劉曉慶因和富商老公的性生活減少，感情大為降溫。（翻攝自劉曉慶微博）

中國大陸女星劉曉慶早前在綜藝節目中語出驚人：「無性婚姻不如狗，一天都不將就！」現年75歲的她自曝與現任丈夫香港富商王曉玉「沒那麼按時交公糧」，意指性生活減少，透露2人感情因此大為降溫。

77歲雷洪6年前娶了50多歲的現任妻子，藉由閨房樂來維持體態。（年代新聞提供）

金鐘影帝雷洪現年77歲，他曾擁有1妻5妾，共6位妻子，生了8個小孩，後因財務危機與情變，妻妾全跑光，6年前娶了50多歲的現任妻子，自認做「雙人運動」來維繫感情與維持體態，只是減少性生活頻率。

恬娃69歲時交了小20歲男友，自豪一夜高潮三次。（翻攝自恬娃臉書）

資深女星恬娃2020年69歲時，自曝交了一個小她20歲的男友，對方尺寸「長15公分、寬3公分」有2次約會就直接殺進摩鐵激戰，一晚高潮3次，但去年認已2年無性生活。

