銀髮也逢春／獨家！88歲躍上選美台 周遊幹細胞治療枯木逢春

周遊（右）和前主播李雅楹（左）征戰日本，為了全球城市小姐夫人比賽促進國際交流。（wedding21韓式婚紗攝影提供）

「阿姑」周遊近日受邀赴日，參加全球夫人大賽，作為頒獎嘉賓並致詞，即使高齡88歲，她依舊充滿活力。據悉，她和老公李朝永最近才去接受幹細胞治療，結果連性生活都回春，李朝永大讚自己是「一尾活龍」，更甜稱周遊「從武則天變成武媚娘」。

阿姑周遊到日本以「台灣國寶」的姿態，促進台日「美的交流」，如此高齡有活力，格外令人佩服。其實她才和老公李朝永接受了幹細胞外泌體治療，結果竟有如枯木逢春一般，他倆萎靡已久的性生活再度燦爛了起來。

阿姑周遊（左）雖高齡88歲，但和老公李朝永（右）接受幹細胞外泌體治療後，房事有如枯木逢春。（讀者提供）

不顧膝蓋 激戰數回合

據李朝永透露，除了他自己變成「一尾活龍」外，周遊也是朝氣蓬勃，從「武則天變成了武媚娘」，雖說明明都是同一人，但他形容老婆變得嬌媚無比，總之年齡相加起來高達166歲的夫妻倆，就連到了日本洽公，依舊會同床，即使周遊膝蓋有點不舒服，還是得激戰個數回合才肯睡覺。

周遊（左）雖現在以頗具喜感的「阿姑」形象為人所知，但年輕時是美人。（翻攝自《台灣女人》網站）

早在8年前，周遊和李朝永曾爆發婚姻危機，當時有個64歲的獅子會「獅奶奶」介入，李朝永不僅被拍到和獅奶奶車震，還去摩鐵開房。不甘示弱的周遊也自曝，和老公1個月就行房2次，因為李朝永的需求很大，「客家人都很有性趣，就算不行，怎麼樣也要。」這樁超高齡三角戀的情欲張力，讓全台灣都看呆了。

好在夫妻倆情比金堅，終究復合了，關於兩人的閨房祕事，一度傳出周遊行房時找不到潤滑劑（KY），竟怪罪兒媳婦不告而取、有借無還，差點製造了婆媳糾紛，也讓媳婦感到相當委屈，在在都顯示出周遊對於啪啪啪的在意程度。不過有一度李朝永為了避免兒子媳婦不舒服，暫時避談性生活，想不到如今又再度搬上檯面，恐怕是重獲新生後太過滿意。

周遊（中）和企業界友人宣明智（右）、宣昶有（左）合作，共創選美組織，發展美麗事業。（讀者提供）

日本走秀 接著東南亞

而周遊會到日本參加全球夫人大賽，也是仍對事業還有熱情，由於企業界友人宣昶有希望能夠在台灣舉辦選美比賽，於是便創辦了全球小姐夫人Miss & Mrs. Global台灣總部，由李進良擔任董事長，周遊和李朝永分別擔任理事長和執行長，前主播李雅楹則為會長。

周遊以「台灣代表」的身分，在2025日本全球夫人大賽致詞及走秀。（讀者提供）

這趟到日本除了走秀、致詞外，也是為了將日本的選美比賽引進台灣，接下來周遊還要走訪越南及東南亞各國促進交流，要以「台灣代表」的身分讓全世界看看阿姑的風采。

