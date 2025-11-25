銀髮志工姊妹檔 老實修行身示教

台中市后里區、94歲的徐王嬌，和82歲的陳王足，兩人雖是堂姊妹，感情卻比親姊妹還好。她們在40多年前，一起加入慈濟，爾後在慈濟志業上，都是結伴而行，至今在后里聯絡處，仍可以看到這對高齡堂姊妹的付出身影。她們慈悲的容顏、愛心付出的實踐，成為當地後輩志工的學習楷模。

慈濟志工陳王足：「 民國73年(和徐王嬌)一起加入慈濟，統統都是一起 ，吃素也是一起 做環保也是一起，能夠走入慈濟 能夠做，才能夠認識那麼多人，還有結那麼多的好緣。」

82歲的陳王足，和94歲的堂姊徐王嬌，兩姊妹牽手做了40多年的慈濟。

慈濟志工 徐王嬌：「 身體健康才能夠做。」

長久以來，高齡姊妹花一直是后里聯絡處的美麗風景。

慈濟志工 黃魏敏：「 她(徐王嬌)年紀這麼大了，可是我巧藝坊在忙的時候， 我會請她來剪線頭，她就慢慢地 靜靜地在那裡剪，她是真正的我的活菩薩 有求必應。」

慈濟志工 徐王嬌：「 能夠付出 就是我的福氣。」

俗語說:家有一老，如有一寶，而慈濟道場的兩老姊妹花，成就了美善因緣。慈濟志工陳王足：「 來這邊做 做得好高興，又有伴 又有能夠付出，又跟很多人結善緣。」

慈濟志工 邱辛美：「 這兩位菩薩的身上，讓我看到真的是(人品)典範，以我們現在少她這些年紀，然後能夠在慈濟道上堅守40年，不容易 那是我們後輩(志工)，一個很棒的典範 老有所依，讓每位老者 因為有做慈濟，而每天都覺得人生是很充實，然後是很充滿亮麗。」

