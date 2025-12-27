銀髮快腿林炳煌 80歲傳奇跑者

在台灣的長跑圈裡，林炳煌是一個令人敬佩的名字。高齡80歲的他，依然能在全馬賽道上，跑出4小時出頭的佳績，甚至在75歲時，創下全馬3小時52分03秒、半馬1小時42分的亮眼成績。他的表現突破了人們對高齡跑者的想像，成為真正的「銀髮快腿」。

高齡80歲的林炳煌，PB（個人最佳成績）令人驚艷，75歲時，全馬3小時52分，半馬1小時42分，世壯運半馬1小時51分（奪下金牌）。即使80歲了，他仍能跑出全馬4小時多的成績，「我曾經和40多歲的壯年跑者同場競技，對方非常吃驚，表示自己完全忘了是在和一位80歲的跑者並肩。」林炳煌笑說。

跑步不僅強健了林炳煌的身體，也讓他心境更加穩定，很多跑友在65歲時開始放棄跑步、轉往健走，但他認為，「能跑為什麼不跑，膝蓋和心肺沒有問題的話，都可以跑，甚至到75歲以前，都還有進步空間呢。」也因此激勵許多銀髮族，他鼓勵銀髮族：「沒什麼好害怕的，我這個年紀都能跑了，想跑就跑下去，勇氣就是追夢的最佳捷徑。」

沒什麼好怕 跑就對了

林炳煌笑說，他年輕時因夜生活，缺乏運動，直到中年才開始跑步。初期雖然辛苦，但逐漸克服挑戰，「我女兒起初擔心我的身體狀況，但隨著經驗累積，慢慢放心，現在也成為最堅定的支持者。」

林炳煌說，他愛面子、個性直接，凡事全力以赴，跑步也是如此，沒有教練，全靠自學，能在這個年紀有這樣的成績，靠的就是比別人更多的努力與付出。

林炳煌的訓練哲學簡單直接：「沒有什麼好怕的！沒去跑反而會後悔。」隨著先前受傷後，他學會調整，反而跑得更快，「在跑前，我會做些熱身動作，但因為年紀到了怕受傷，所以不會做拉筋相關的動作；在跑後，會稍微做點拉伸，以避免傷害。」

80歲跑者林炳煌秀出在波士頓馬拉松的紀念徽章。（圖／記者顧雲鴻攝）

渣打馬魁哥領跑 拚重返佳績

近年來，由於他的成績逐漸無法縮短在4小時以內，談起近期讓他印象最深刻的賽事，林炳煌興奮提起，「今年初渣打馬，我在路上遇見知名體育主播田鴻魁－魁哥，魁哥向我說，跟著他跑，會幫助我再次破4。」

於是，林炳煌照著魁哥的配速，雖然屢次都覺得好像可以加速，卻都被魁哥擋下來，魁哥對他說：「15k時不要覺得自己好像狀態很好就加快，這樣很容易到後面爆掉。」最後雖然差一點就破4，但還是取得4小時01分的近年最佳成績，足足比上次的台北馬，還要快10分鐘。

面對明（2026）年初的渣打馬，林炳煌說，因為已經拿下參加波士頓馬需要的成績了，所以渣打馬可以用更輕鬆的態度去面對。除波士頓馬以外，林炳煌也希望能在80歲時，完成紐約馬的夢想。

從鼓手到跑者：人生的轉折

林炳煌原是歌廳鼓手，和運動八竿子打不著關係，「我合作過的歌手，有鳳飛飛、葉璦菱、楊烈等，42歲~65歲時，在Piano Bar演奏。」長年的夜生活，讓他幾乎沒有運動習慣，直到罹患恐慌症後，才開始尋找新的出口。

林炳煌2006年演出。（圖／受訪者林炳煌提供）

退休後，林炳煌在紐約街頭，看到有人邊拿手機邊跑步，激起他的好奇心，於是開始跑步生涯，甚至在路跑圈裡，受到其他人的鼓舞，報名了他人生第一場半馬賽事，沒想到首戰就跑出1小時54分，自此建立了信心，開始馬拉松的全新人生。

他透露，第一次參加台北馬全馬，就以4小時18分完賽，「甚至中途還跑去上廁所。」林炳煌笑說。之後，他在國道馬拉松，拿到第一排起跑的資格，「我當下很疑惑，後來才得知，原來是因為在台北馬跑出佳績，上台領獎的關係，才得到起跑資格。」因此，讓他覺得格外有紀念性。

隨著年紀漸長，林炳煌也分享自己如何控制飲食，他笑說，60歲後，早餐固定吃麥片、雞蛋與豆類，並補充維他命B群與維生素D3（膽鈣化醇）。外出時就不太忌口，「到了這個歲數，反而更應該好好享受生活。」他還和記者分享自己的美食地圖，並開心地說到：「養生要注意，但想吃的時候，也不能馬虎。」