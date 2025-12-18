銀髮急救成高齡社會重要學習能力!國票慈善基金會贊助課程推動與臺中市紅十字會攜手擴大社區教育

臺灣於 2025 年正式邁入超高齡社會，「老老照顧」與獨居現象日益普遍。高齡者在日常生活中面臨哽噎、跌倒、暈眩、呼吸困難等突發狀況時，第一時間能陪伴在旁的，往往不是專業醫護，而是另一位長者、鄰居或照顧者。因此，「銀髮急救」已成為高齡者與照顧者必備的生活安全能力。

社團法人臺中市紅十字會在財團法人國票社會福利慈善基金會贊助下，持續推動銀髮急救教育，期望讓更多高齡者與照顧者掌握緊急時刻可立即使用的急救技能。

(臺中市紅十字會會長郭慈安致詞)

臺中市紅十字會會長郭慈安表示：「多一點急救知識就少一點救護人員的辛苦；也多一點自救自立的能力。」她說明，許多高齡者已成為彼此的主要照顧來源，當意外發生，是否能做出正確的即時反應，常是關鍵差異。銀髮急救課程強調到院前銀髮長輩們也可以「做得到」的動作，讓學員在黃金時間內進行初步處置，例如哽噎排除、跌倒後安全評估、協助使用 AED 及正確報案流程等。

臺中市紅十字會會長郭慈安提醒:無論是與長輩共住的年輕人或同居共老的高齡者，掌握基本的急救技能別以為只能救別人，極大的概率是能在危急時刻發揮關鍵的力量救到自己的親人。

(財團法人國票社會福利慈善基金會執行長王世熙致詞)

財團法人國票社會福利慈善基金會長期投入高齡及弱勢族群支持與服務，此次贊助臺中市紅十字會銀髮急救課程，旨在協助急救教育更廣泛地落實於社區現場。基金會執行長王世熙表示：「銀髮急救是人人都能學會的生活技能。我們希望透過支持課程，讓高齡者與照顧者面對突發狀況時，不再束手無策。」

王執行長指出，宣導員制度更能有效擴散影響力：受訓學員在成為銀髮急救宣導園後將回到社區據點、宗教團體或家庭聚會分享急救知識，使更多人受惠。他強調：「只要多一個人學會，就可能多守住一條生命。」郭慈安會長也感謝國票基金會的支持，讓課程得以提升品質並擴大觸及。「這是一件具有迫切性與公共價值的行動，讓更多人真正具備守護自己的能力。」

(哽噎緊急處置施救示範)

(哽噎緊急處置自救示範)

課程內容貼近銀髮需求：從哽噎、跌倒到 CPR 全面涵蓋

為使課程更符合高齡者的需求，紅十字會設計以情境與生活為核心，包括：

･ 銀髮生理變化與常見風險辨識

･ 哽噎緊急處置

･ 跌倒後的安全評估

･ AED（自動體外心臟去顫器）使用原則

･ 意識改變與呼吸困難的初步處理

･ CPR（心肺復甦術）基礎教學

･ 社區示範技巧與宣導員訓練

其中，CPR 是銀髮急救中不可或缺的能力，也是學員最關注的內容之一。教練團隊會依長者體能調整示範方式，讓學員理解何時能施作、何時應立即尋求協助。第一期課程於8月完成後，已有學員回到社區據點、教會與家庭聚會中，主動示範哽噎處置與 AED 操作，形成急救知識的自發性擴散。

在緊急事件中最常被忽略的能力：正確撥打119

臺中市紅十字會郭慈安會長指出，許多民眾包含長者，容易在緊急情況發生當下因緊張而無法正確報案，反而延誤救援。因此，課程中特別加入「如何正確撥打119」：

1. 說明清楚需求——直接說：「我要叫救護車」，並說出準確地址或地標。

2. 描述傷病狀況——年齡、性別、發生的事情、目前是否有意識與呼吸。

3. 提供聯絡方式——留下姓名與電話，方便救護人員保持聯繫與確認狀況。

國票社會福利慈善基金會王世熙執行長補充：「對獨居或兩老同住者而言，會不會報案，就是能不能守住生命的能力。」

課程持續推廣 盼讓銀髮急救成為日常能力

在國票基金會的持續支持下，第二期「社區銀髮急救宣導員培力課程」將於 12月27日、12月28日與明年（2026年）1月10日開班。臺中市紅十字會希望透過專業教練團隊、宣導員制度與企業公益力量，讓急救知識不僅停留在課堂，而是能在社區日常中真正被使用。

「社區銀髮急救宣導員培力課程」線上報名https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciYo5fOI1mK3_TjOcjuRh3CiQVUg0bbyvhlfsNVX5SO_YYXw/viewform

社團法人臺中市紅十字會「健康幸福補給站」https://redcross.com.tw/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E7%AB%99/