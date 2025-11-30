銀髮投資人 股市多頭義勇軍
台灣是不是一個寶地見仁見智，但台灣絕對是一個如假包換的福爾摩沙福地，西方媒體把台灣視為全球最具風險的地方，但事實上，台灣舞照跳、飯照吃，小確幸的日子仍舊如常。
此外，疫情以來，台灣股市在半導體加持下屢創新高，更在輝達招朋引伴下欲罷不能，加上ETF在台銷售熱潮，台灣銀髮族近3年的開戶數激增，儼然擔綱了金融市場的主力。據證交所數據顯示，截至2025年2月止，台灣證券商開戶數累計來到1331萬戶，其中，61歲以上的開戶數比率占所有年齡層之冠。
為什麼會這樣？答案很簡單，在全球通貨膨脹趨勢下，每個人隱約感覺退休金將變薄，累積更多的退休金才能永保安康，在保值和致富之間，股票投資最是垂手可得。據台灣人壽與政大商學院發布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查發現，除了勞保和勞退，台灣有高達56.4％的民眾選擇股票投資。
按照傳統經濟學理論，「年紀」應和「投資風險承受度」呈現負相關，也就是說隨著年紀越高，風險承受度應會降低。但台灣剛好相反，台灣的銀髮投資人壓根就沒真正遭逢空頭過，加上這幾年股市單線上升，他們不但更加鍾愛操作股票，甚至玩起當沖、加密貨幣、衍生性私募商品也毫不畏懼。
沒錯，這個世界就是錯亂了。銀髮投資人瘋狂入市並非台灣獨特現象，從GameStop小蝦米扳倒大鯨魚以來，一股夕陽紅的投資熱席捲的除了台股，就是美股，越來越多美國白髮蒼蒼準退休族也是比年輕散戶還敢玩，不但高倉位衝進股市，還擁抱著人老心不老的投資新哲學。
但我感覺他們的心態說白了，就是另一種形態的FOMO（錯失恐懼症）？看著周遭朋友高調炫耀如何在股市賺得滿盆滿缽，心裡越來越擔心自己的財富越來越薄，曾經的風險意識也因此被畏懼心態擠進了家裡廢棄已久的五斗櫃裡。
過去3年的全球股市狂潮，真正的始作俑者就是一批相對富裕的資深投資人所推動的。70歲及以上的美國人持有了股票和共同基金的39％，這比例是過去30年的兩倍，更已達到網路泡沫以來的最高點。這一趨勢反映了觀念轉變、風險承受能力提升，更重要的是傳統投資理念的被拋棄，背後動機則是財富保值而非增值。但最令人擔心的是，一旦經濟下滑，更加深遠的影響難以避免。
有人會說，老齡化難辭其咎，但過去3年的金融市場轉變其實比想像來得更迅速：全球股票和共同基金資產總計24兆美元的增長中，一半以上由準退休的銀髮投資人投入。過去20多年來的全球化讓這批人累積夠了退休金，因此自認對風險承受度加大許多，而債券市場近年的不靠譜又讓他們一股腦把更多的資產配置移向了股票，更重要的當然就是FOMO的影響。
樂觀來看，銀髮投資人正在為他們的子孫購買股票，並期望這些股票能夠代代相傳。但事實上，從2007～2009年、互聯網泡沫及1987年股災後的復甦記憶為他們注入了一股政府終將進場做多的力量。但他們忘記了，一旦發生的是一場漫長而折磨人的經濟低迷，年輕人還有幾十年的時間慢慢彌補損失，但銀髮投資人就沒那麼幸運了。
股市這批充滿投資信心的銀髮投資人究竟是貨真價實的股神，還是一批脆弱不堪的盲從投資人，或許只有事態瀕臨惡化時才能看得出來，但過去20多年的全球化和繁榮記憶肯定沒有辦法轉化為他們的保護傘。現在，任誰也不敢拍胸脯大聲保證：安啦，沒事。 （作者為創投合夥人）
