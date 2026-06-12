銀髮披薩師傅體驗上工！臺東攜手披薩連鎖店助高齡者重返職場

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【記者 朱達志／台東 報導】面對超高齡社會來臨，中高齡及高齡者延續職涯、持續投入職場已成為重要趨勢。為協助55歲以上民眾認識多元工作型態、提升再就業信心，臺東縣銀髮人才服務據點於10日攜手知名披薩連鎖店辦理「樂齡好手藝－達美樂職場實境體驗日」，透過企業分享與實作體驗，帶領銀髮族深入了解餐飲服務業的工作內容與職場文化，協助中高齡及高齡者看見更多職涯可能，開創人生第二舞台。

縣長饒慶鈴表示，隨著高齡化社會加速到來，許多中高齡及高齡者仍具備工作能力與就業意願，縣府除積極推動就業服務與職能培力外，也持續鼓勵企業善用銀髮人才。透過職場體驗活動，讓民眾實際接觸不同產業環境，了解工作內容與職場需求，不僅有助於提升再就業信心，也能促進企業與人才媒合，共同打造友善高齡就業環境。

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此次活動特別邀請連鎖披薩店臺東地區李佩伃經理擔任講師，分享餐飲服務業發展趨勢、工作型態及企業對中高齡人才的需求，並介紹企業友善高齡員工的培訓制度與職務內容。活動中更安排披薩製作實境體驗，由講師帶領學員認識食材、了解製作流程並親手完成披薩製作，讓參與者親身感受餐飲服務業的工作節奏與成就感，進一步降低轉職或重返職場的陌生感與不安。

社會處長陳淑蘭指出，許多中高齡及高齡者離開職場多年後，常因擔心體力負荷、學習新技能或不熟悉現代化工作模式，而對再就業卻步。然而，銀髮族擁有豐富的人生閱歷、成熟穩定的工作態度及良好的人際溝通能力，正是企業珍貴的人力資源。透過實際體驗與交流，不僅能協助長者重新建立自信，也讓企業更認識銀髮人才的優勢，創造勞雇雙贏。

臺東縣政府表示，職場體驗是認識工作的第一步，也是重建就業信心的重要過程，臺東縣銀髮人才服務據點自成立以來，已服務579人次求職民眾、開發876個銀髮友善職缺，提供勞動法令及職涯發展諮詢服務1,681人次，並成功協助206人次重返職場。未來將持續結合在地產業與企業資源，辦理職涯諮詢、職能提升課程及職場體驗活動，陪伴中高齡及高齡者探索職涯新方向。

歡迎有意進用中高齡及高齡人才的企業，以及45歲以上退休民眾或55歲以上求職民眾洽詢臺東縣銀髮人才服務據點（臺東市更生路211號，電話：089-333603、089-333607），共同打造世代共融、幸福永續的友善就業環境。（照片記者朱達志翻攝）