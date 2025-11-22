銀髮換數師「拉密大賽 」 90歲長者祖孫檔熱情參與
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府自114年7月起舉辦一系列重陽敬老活動，為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，彰化縣政府與弘道老人福利基金會於今(22)日在彰化縣立景崧文化教育園區龍江館共同舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，縣長王惠美與會與長輩同樂。
▲「銀髮換數師─拉密大賽」合影。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，活到老、學到老、快樂到老，感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。自去年首辦以來，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，敲碗今年一定要再出戰，今年有90歲以上的長者及祖孫檔熱情參與！另外，明(23)日將於亞太鹿港渡假村舉辦114年度社區照顧關懷據點成果展，歡迎大小朋友蒞臨同樂。
王惠美說，今天縣府團隊針對長輩舉辦拉密大賽，主要希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。今天活動特別邀請16組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女共同參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會，今年共有38個社區、約500位長者與祖孫報名參與，其中包含5位90歲以上的長輩，透過比賽腦力激盪，訓練大家的反應及記憶力，展現活到老、學到老的精神，在關懷據點可以學習、運動，還有供餐服務，陪伴長輩照顧身體，活得健康、活得快樂。
田中鎮長蕭淑芬表示，感謝王縣長積極照顧長輩，提供鄉親更好的福利，今天舉辦拉密大賽，大家能夠動動腦、動動手，讓身體更健康，也希望透過各式各樣的活動，讓鼓勵長輩走到戶外。近年王縣長持續推動關懷據點，讓長輩在熟悉的環境，增進人與人互動，在社區拉近彼此距離，不管是學習、供餐服務，都能讓大家齊聚一堂。感謝王縣長的大力支持，祝福大家在今天的比賽中都有很好的表現。
5位90歲以上的長輩，分別是93歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳顏來褥、92歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳素英、91歲來自彰化市長樂社區王張粉、90歲來自天主教聖心基金會田中張蕭梅智、90歲來自員林愛加倍許江悅。
江悅阿嬤表示，和孫子凱擇一起玩，兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組得更完美！
彰化縣政府社會處表示，高齡90歲的江悅阿嬤與11歲的朱凱擇同學，共同組成最具年齡差的祖孫組黃金拍檔，祖孫年齡相差79歲，祖孫兩人在第一次練習賽中就展現出絕佳默契，江悅阿嬤負責主要出牌與策略思考，凱擇則負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組。祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。
隨著高齡社會來臨，如何讓長輩「活得好、活得久」一直是推動社區據點服務的重要目標，「銀髮換數師-拉密大賽」活動結合「邏輯思考」與「桌遊益智」的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。期望長輩在遊戲過程中，體驗「學中玩、玩中學」的樂趣，並建立自信與成就感。
