銀髮換數師─拉密大賽 90歲長者祖孫檔熱情參與

彰化縣政府與弘道老人福利基金會舉辦銀髮換數師─拉密大賽。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，與弘道老人福利基金會二十二日在景崧文化教育園區龍江館舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，縣長王惠美到場與長輩同樂，她表示，此次以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。今年有九十歲以上長者及祖孫檔熱情參與，透過比賽腦力激盪，互相學習，展現跨世代交流互動的機會。

王惠美表示，活動主要希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。邀請十六組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會。

今年共有三十八個社區、約五百位長者與祖孫報名參與，其中包含五位九十歲以上的長輩，透過比賽腦力激盪，訓練大家的反應及記憶力，展現活到老、學到老的精神，在關懷據點可以學習、運動，還有供餐服務，陪伴長輩照顧身體，活得健康、活得快樂。

九十歲的江悅阿嬤與十一歲的朱凱擇，共同組成最具年齡差的祖孫組黃金拍檔，祖孫年齡相差七十九歲，兩人在第一次練習賽中就展現出絕佳默契，江悅阿嬤負責主要出牌與策略思考，朱凱擇則負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組。祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。

銀髮換數師-拉密大賽結合邏輯思考與桌遊益智的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。