銀髮換數師 拉密大賽90歲長者祖孫檔熱情參與

王縣長感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。（記者方一成攝）

▲王縣長感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。（記者方一成攝）

彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動，為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，彰化縣政府與弘道老人福利基金會於今（二十二）日在彰化縣立景崧文化教育園區龍江館共同舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬與會與長輩同樂，王縣長表示，活到老、學到老、快樂到老，感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。自去年首辦以來，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，敲碗今年一定要再出戰，今年有九十歲以上的長者及祖孫檔熱情參與！另外，二十三日將於亞太鹿港渡假村舉辦一一四年度社區照顧關懷據點成果展，歡迎大小朋友蒞臨同樂。

廣告 廣告

王縣長表示，縣府團隊針對長輩舉辦拉密大賽，主要希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。今天活動特別邀請十六組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女共同參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會，今年共有三十八個社區、約五00位長者與祖孫報名參與，其中包含五位九十歲以上的長輩，透過比賽腦力激盪，訓練大家的反應及記憶力，展現活到老、學到老的精神，在關懷據點可以學習、運動，還有供餐服務，陪伴長輩照顧身體，活得健康、活得快樂。

田中鎮長蕭淑芬表示，感謝王縣長積極照顧長輩，提供鄉親更好的福利，今天舉辦拉密大賽，大家能夠動動腦、動動手，讓身體更健康，也希望透過各式各樣的活動，讓鼓勵長輩走到戶外。近年王縣長持續推動關懷據點，讓長輩在熟悉的環境，增進人與人互動，在社區拉近彼此距離，不管是學習、供餐服務，都能讓大家齊聚一堂。感謝王縣長的大力支持，祝福大家在今天的比賽中都有很好的表現。

五位九十歲以上的長輩，分別是九十三歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳顏來褥、九十二歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳素英、九十一歲來自彰化市長樂社區王張粉、九十歲來自天主教聖心基金會田中張蕭梅智、九十歲來自員林愛加倍許江悅。江悅阿嬤表示，和孫子凱擇一起玩，兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組得更完美！

彰化縣社會處表示，高齡九十歲的江悅阿嬤與11歲的朱凱擇同學，共同組成最具年齡差的祖孫組黃金拍檔，祖孫年齡相差七十九歲，祖孫兩人在第一次練習賽中就展現出絕佳默契，江悅阿嬤負責主要出牌與策略思考，凱擇則負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組。祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。

隨著高齡社會來臨，如何讓長輩「活得好、活得久」一直是推動社區據點服務的重要目標，「銀髮換數師-拉密大賽」活動結合「邏輯思考」與「桌遊益智」的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。期望長輩在遊戲過程中，體驗「學中玩、玩中學」的樂趣，並建立自信與成就感。