銀髮換數師 拉密大賽90歲長者祖孫檔熱情參與
▲王縣長感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。（記者方一成攝）
彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動，為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，彰化縣政府與弘道老人福利基金會於今（二十二）日在彰化縣立景崧文化教育園區龍江館共同舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬與會與長輩同樂，王縣長表示，活到老、學到老、快樂到老，感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。自去年首辦以來，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，敲碗今年一定要再出戰，今年有九十歲以上的長者及祖孫檔熱情參與！另外，二十三日將於亞太鹿港渡假村舉辦一一四年度社區照顧關懷據點成果展，歡迎大小朋友蒞臨同樂。
王縣長表示，縣府團隊針對長輩舉辦拉密大賽，主要希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。今天活動特別邀請十六組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女共同參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會，今年共有三十八個社區、約五00位長者與祖孫報名參與，其中包含五位九十歲以上的長輩，透過比賽腦力激盪，訓練大家的反應及記憶力，展現活到老、學到老的精神，在關懷據點可以學習、運動，還有供餐服務，陪伴長輩照顧身體，活得健康、活得快樂。
田中鎮長蕭淑芬表示，感謝王縣長積極照顧長輩，提供鄉親更好的福利，今天舉辦拉密大賽，大家能夠動動腦、動動手，讓身體更健康，也希望透過各式各樣的活動，讓鼓勵長輩走到戶外。近年王縣長持續推動關懷據點，讓長輩在熟悉的環境，增進人與人互動，在社區拉近彼此距離，不管是學習、供餐服務，都能讓大家齊聚一堂。感謝王縣長的大力支持，祝福大家在今天的比賽中都有很好的表現。
五位九十歲以上的長輩，分別是九十三歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳顏來褥、九十二歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳素英、九十一歲來自彰化市長樂社區王張粉、九十歲來自天主教聖心基金會田中張蕭梅智、九十歲來自員林愛加倍許江悅。江悅阿嬤表示，和孫子凱擇一起玩，兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組得更完美！
彰化縣社會處表示，高齡九十歲的江悅阿嬤與11歲的朱凱擇同學，共同組成最具年齡差的祖孫組黃金拍檔，祖孫年齡相差七十九歲，祖孫兩人在第一次練習賽中就展現出絕佳默契，江悅阿嬤負責主要出牌與策略思考，凱擇則負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組。祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。
隨著高齡社會來臨，如何讓長輩「活得好、活得久」一直是推動社區據點服務的重要目標，「銀髮換數師-拉密大賽」活動結合「邏輯思考」與「桌遊益智」的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。期望長輩在遊戲過程中，體驗「學中玩、玩中學」的樂趣，並建立自信與成就感。
其他人也在看
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司...華視 ・ 13 小時前
最強銀髮換數師！彰化拉密大賽500人動腦 最大年齡差祖孫檔成亮點
老小一起來動腦！彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，吸引全縣500位長者與祖孫一起來參賽，其中有5位高齡 90歲以上的長輩同樂，其中年齡差最大的祖孫拍檔相差79歲，江悅阿嬤說，兩個頭腦一起動腦，可以把牌組出的更完美；祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。中時新聞網 ・ 11 小時前
台南市ESG概念店認證第三屆新增22家卓越門市
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市政府在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由互傳媒 ・ 1 天前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 12 小時前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 11 小時前
建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
建國科大為慶祝創校六十週年，於今（二十二）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大六十年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。中午在該校禮堂席開六十四桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈一00萬。博雅出版社 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜
民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 11 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 15 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 12 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 5 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 10 小時前