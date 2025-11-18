銀髮據點X續航中心 新北林口就服站揭牌30分鐘助就業

《圖說》林口就業服務站成立暨揭牌，勞工局長陳瑞嘉〈中〉偕同北分署副分署長李燕玲，以及在地議員、里長、工會理事長等貴賓合影。〈勞工局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市勞工局今〈18〉舉行「林口就業服務站成立暨揭牌儀式」，勞工局長陳瑞嘉偕同北分署副分署長李燕玲等貴賓，共同完成揭牌儀式，場面熱鬧隆重。勞工局積極建構便民的「30分鐘就業服務網絡」，隨著林口站的加入，完整了五泰林區域就服能量。

陳瑞嘉表示，林口近年人口增加到 14 萬，工商業快速發展，設置在地就服站是長期民意所需，未來林口民眾申請失業給付及各項就業服務，不再需要舟車勞頓往返市中心。因應超高齡社會的到來，此次林口站也整合「銀髮人才據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，新的1＋2服務與團隊，協助中高齡及婦女就業。他特別感謝中央在經費與政策上的全力支持，也向在地議員及里長們長期協助表示謝意，使得林口就業服務站順利啟用。

廣告 廣告

陳瑞嘉指出，新北近年就服據點陸續布建，已完成8個就服站，林口站啟用後成為第9站，目前桃園、台中及台南三縣市加起來僅8站，新北遙遙領先維持「就服站數量全國最多」目標。

《圖說》林口就業服務站整合「銀髮人才據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，新的1＋2服務與團隊，協助中高齡及婦女就業。〈勞工局提供〉

他說，林口站的成立，不僅象徵服務量能的提升，更代表新北市創造「30 分鐘可達的就服網絡」的構想逐步落實，無論市民朋友居住在哪個區域，都能在半小時內找到最近的就服據點，獲得求職、就業、職訓與就業促進等各種協助。

陳瑞嘉進一步說明，新站空間明亮、色調溫暖的布置，使整體氛圍「很有療癒感」，同仁透過AI製作Q版頭像，讓整體視覺更活潑，拉近和民眾的距離，走進來心情就覺得放鬆起來。

《圖說》林口就業服務站成立，不僅象徵服務量能的提升，更代表新北市創造「30 分鐘可達的就服網絡」的構想逐步落實。〈勞工局提供〉

林口在地的議員蔡淑君表示，大家期盼就服站很久了，以後在地廠商缺工、勞工找工作，都能獲得更好的協助，「讓一切的美好從今天開始！」。曾在北分署就業促進科任職的李宇翔議員也特別致詞表示，感謝中央經費支持林口台升格為站，讓林口地區的勞工朋友，不必凡事跑新莊才能夠辦理，「這是林口勞工朋友的大喜事」。

今日同步舉行聯合徵才與續航講堂，邀請頑味國際餐飲及諾達企業釋出多項職缺，吸引眾多民眾前往面試。續航講堂則邀請講師分享溝通技巧與職場心法，協助求職者提升職涯適應力。