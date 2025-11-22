銀髮教學服務跨界防災培訓 劉世芳盼提升社區韌性

（中央社記者吳書緯台北22日電）內政部指出，台灣銀髮教學服務勞動合作社今天在台南市舉行防災士培訓開訓典禮。內政部長劉世芳致詞時，肯定合作社主動承擔社會責任，廣邀不同領域的學員參訓，期盼進一步提升社區的整體韌性。

內政部發布新聞稿指出，內政部指導的有限責任台灣銀髮教學服務勞動合作社今天舉行「114年度合作社制度推廣及建構社會韌性計畫」防災士培訓開訓典禮。

劉世芳致詞提到，此次參訓人數達95人，其中近半數是55歲以上的中高齡民眾，展現銀髮族群投入社區防災的熱忱，也期盼透過活動讓不同世代都能參與防災行動，進一步提升社區的整體韌性。

廣告 廣告

劉世芳表示，現在防災士推廣包含村里長、公務大廈管理員、計程車司機，未來更會推廣到社區媽媽及長照看護移工等各行各業，若遇到相關災害狀況都可以互相幫忙，例如此次前往花蓮光復救災的鏟子超人，一週就有50萬人次參與，如果大家都有防災士證照，相信更有助於提升整體救災量能。

劉世芳提到，台灣社會就是「路見不平、拔刀相助」，看到人家需要幫忙，大家就一定會去協助，但是幫忙一定要有專業，今年已經有11萬人受過防災士專業訓練，相信大家完成防災士專業訓練後，第一可以自救及自保、第二可以救家人、保家人，第三更可以成為社區中很好的幫忙者。

內政部說明，台灣銀髮教學服務勞動合作社長期耕耘銀髮教學與社區服務，致力於協助高齡者延伸學習並強化生活支持網絡，此次辦理防災士培訓，正是延續「在地關懷、互助共享」的核心理念，將平日累積的社區動能轉化為防災教育的推力。（編輯：張均懋）1141122