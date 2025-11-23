銀髮教學服務跨界防災 實踐社區互助精神

內政部指導的有限責任臺灣銀髮教學服務勞動合作社今（22）日在臺南市舉行之「114年度合作社制度推廣及建構社會韌性計畫」防災士培訓開訓典禮。內政部劉世芳部長蒞臨致詞，肯定合作社主動承擔社會責任，廣邀來自不同社區、多元職業領域的學員參訓，參訓人數達95人，其中近半數是55歲以上的中高齡民眾，展現銀髮族群投入社區防災的熱忱，也期盼透過活動讓不同世代都能參與防災行動，進一步提升社區的整體韌性。

劉世芳表示，現在防災士推廣包含村里長、公務大廈管理員、計程車司機，未來更會推廣到社區媽媽及長照看護移工…等各行各業。大家如果遇見相關災害狀況都可以互相幫忙，譬如這次前往花蓮光復救災的鏟子超人，一週就有50萬人次參與，如果大家都有防災士證照，相信更有助於提升整體救災量能。台灣社會就是「路見不平、拔刀相助」，看到人家需要幫忙，我們就一定會去協助，但是幫忙一定要有專業，今年已經有11萬人受過防災士專業訓練。相信大家完成防災士專業訓練後，第一可以自救及自保、第二可以救家人、保家人，第三更可以成為社區中很好的幫忙者。

合作社不僅是經營事業的組織，更能在關鍵時刻成為社區即時的支援網絡。當組織與居民都具備危機應變能力，才能真正提升社區安全與韌性。災害來臨時，最先能提供協助的往往不是大型機關，而是鄰里間的互助力量，因此擴大防災士的培訓是強化全民防災體系的重要工作。

有限責任臺灣銀髮教學服務勞動合作社長期耕耘銀髮教學與社區服務，致力於協助高齡者延伸學習並強化生活支持網絡。本次辦理防災士培訓，正是延續「在地關懷、互助共享」的核心理念，將平日累積的社區動能轉化為防災教育的推力。合作社表示，希望透過本次課程讓學員掌握災害應變技能，也期待未來能將防災觀念融入更多銀髮教學與服務中，讓不同世代都能成為社區更堅實的支柱。

本次活動也呼應內政部合作事業振興措施，包括強化人才培育與推廣合作社制度，期望協助合作社經營之外，更發揮社區連結的特長，將自助與互助精神結合防災教育，以提升社區在重大災害來臨時的即時應變能力，建立社區面對風險的韌性，讓「人人能自救、社區能互救」的防災觀念成為民眾日常的一部分。

（資料來源：內政部）