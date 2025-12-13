▲銀髮族動起來！竹山鎮長青樂齡匹克球趣味競賽熱鬧登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為鼓勵銀髮族規律運動、促進身心健康，南投縣竹山鎮公所於13日在祥鶴餐廳舉辦「長青樂齡匹克球趣味競賽」，邀集轄內各老人會踴躍參與。活動以「輕鬆、趣味、零壓力」為設計核心，透過安全、簡單又充滿互動性的運動方式，讓長者在歡笑中動動筋骨、訓練手眼協調，營造溫馨熱鬧的樂齡運動時光。

本次趣味競賽吸引120餘位長者共襄盛舉，現場氣氛熱絡。活動共規劃「匹克球彈跳進籃」及「匹克球九宮格」兩項趣味競賽，兼顧運動量與安全性。「匹克球彈跳進籃」項目中，參賽者需於指定距離將球彈跳一次後投入籃中，各隊採接力方式進行，比拚誰能最快完成五球進籃。長者們全神貫注、互相提醒節奏，投球成功時引來陣陣掌聲與歡呼聲，現場笑聲不斷，充滿歡樂氛圍。

「匹克球九宮格」則考驗穩定度與準確性，參賽者需以發球方式，將球送入九宮格桶中，全隊十球結束後計算成功「連線數」。不少長者細心調整姿勢、穩定出手，當球順利進格時，全場立即響起熱烈喝采，讓參與者成就感滿滿，也展現團隊合作的默契與樂趣。

竹山鎮長陳東睦表示，運動不一定要激烈或具競爭性，只要願意走出家門、願意活動身體，就是邁向健康的重要一步。透過趣味化的運動競賽，不僅能讓長者培養運動習慣，也能促進彼此交流，增進社交互動與心理健康。他強調，「活到老、動到老」是樂齡生活的重要關鍵，公所未來將持續規劃更多貼近長者需求的活動，打造友善、安全且充滿溫度的運動與交流空間，讓長者擁有更健康、更有活力的晚年生活。