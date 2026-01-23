銀髮族吞嚥障礙恐釀危機 勤做健口操有助降低致命風險

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2026_01_23_1455582.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 林郁敏／台中報導】高齡化浪潮侵襲，長輩生活品質成健康老化焦點。慈濟基金會長照推展中心副召集人、台中慈濟醫院副院長莊淑婷指出高齡者常見的a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69466 target=_blankstrong吞嚥障礙/strong/a問題，分享臨床實務與整合照護經驗，呼籲大家及早重視長輩吞嚥功能，「銀髮族吞嚥能力必須先訓起練起來，吃得下，才能心花開！」/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong高齡老化使身體7大系統退化 吞嚥障礙涉及多重威脅/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 莊淑婷指出，人體老化過程，七大系統都會逐漸退化，神經系統的記憶力下降與平衡感變差增加跌倒風險；感覺系統會出現味覺、視覺與聽覺遲鈍，直接影響生活敏銳度；消化與口腔系統的唾液分泌減少、牙齒脫落以及喉嚨肌肉萎縮（肌少症），使長輩陷入面對美食，卻「看得到吃不到」或「想吃卻嚥不下」的痛苦，因此找回吞嚥力，才能心花開，口福來！/p p style=text-align:justifybr / 莊淑婷強調，吞嚥障礙並非單一器官問題，牽涉口腔、舌肌、咽喉、呼吸與神經系統協調的整體功能退化。吞嚥障礙若未及時處理，將引發一系列健康危機。除體重減輕、營養不良及脫水，最嚴重的威脅就是「吸入性肺炎」。由於食道與氣管相鄰，當吞嚥肌肉無力時，食物殘渣容易誤入氣管進入肺部，造成反覆發炎與住院，是高齡長輩致命的健康威脅。/p p style=text-align:justifybr / 該如何察覺高齡長輩出現吞嚥障礙警訊？莊淑婷表示，民眾可根據衛福部「咀嚼吞嚥障礙評估訓練及宣導計畫」健康照護手冊提供的「簡易自我評估表」評估，若長輩在進食後口腔內有食物殘留、說話聲音改變、時常流口水、或吃東西明顯感到疲累，就是明顯的吞嚥障礙警訊，應趕緊就醫，由專科醫師、語言治療師、營養師與護理師等專業醫療團隊進行評估與訓練，改善吞嚥與進食狀況。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong飲食掌握三好一巧原則 讓長者安全進食/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 在高齡長輩的飲食對策方面，莊淑婷建議，可參考衛福部國健署推廣的「a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65835 target=_blankstrong三好一巧/strong/a」原則，透過烹調巧思，像清蒸、燉煮等方式軟化食材，或對照「台灣飲食質地分類簡易版」規則，根據長輩咀嚼能力製備餐點，讓長輩能吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，安全進食並攝入營養。/p p style=text-align:justifybr / 莊淑婷也介紹日本的「8020運動」，核心理念是從小就養成良好口腔保健習慣，讓國民在80歲時能保有20顆真牙，確保有足夠咀嚼能力，有助營養攝取，亦可降低a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69252 target=_blankstrong失智/strong/a風險。此外，她也建議，長輩能每天做三次、每次三分鐘的「健口操」，強化口腔機能、促進唾液分泌，提升咀嚼能力，防患吞嚥障礙發生。/p p style=text-align:justifybr / 莊淑婷呼籲，在超高齡社會來臨時，重視長輩吞嚥障礙，透過專業團隊協助與科學的飲食管理，讓高齡長輩依然能保有口福，享受尊嚴且健康的晚年生活。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69430 target=_blank▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69443 target=_blank▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期/a/p