銀髮族好發慢性淋巴性白血病 健保擴大給付新藥

慢性淋巴性白血病（CLL）好發於六十歲以上銀髮族群，症狀容易被誤認為是老化現象，往往是在健檢時發現白血球異常升高後才進一步確診，因此被稱為「沉默殺手」。過去，CLL治療長期受限於以傳統化療為主的治療方式，不僅療效有限，副作用也讓高齡患者難以負荷持續接受療程，健保署自今年十月起，擴大給付新一代口服標靶BTK抑制劑，預估未來二年將嘉惠三百名CLL患者，並可為每位患者每年減少約一八○萬治療支出。

根據最新癌症登記報告，慢性淋巴性白血病患者共計二七○人，占整體白血病個案數約一成，雖屬少數，但呈現逐年緩步上升趨勢。中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，「基因變異」是影響治療成效與疾病進程的重要預後因子，可用來評估患者對治療的反應度與治療難度，因此，建議患者在治療前先做基因檢測。由於CLL的基因表現歧異度大，涉及數十種變異，而具特定基因變異的患者對傳統化療反應不佳，顯示「精準治療」已成為突破CLL治療困境的關鍵轉折。

廣告 廣告

葉士芃理事長補充，新一代口服標靶BTK抑制劑除了作為慢性淋巴性白血病第一線健保治療用藥，健保署自今年十月起，擴大給付新一代口服標靶BTK抑制劑，用於「非IGHV突變」第二線治療、「全基因表現型」第三線治療全面納保。不僅讓台灣的CLL健保治療與國際指引接軌，也讓患者在各階段的前後線治療中，均能獲得完善的選擇權與健保支持，進一步提升生活品質，並減輕家庭經濟負擔。

CLL屬於進展相對緩慢的血液癌症，患者平均年齡約六十至七十歲，近九成合併一種以上的共病，難以承受化療副作用；加上平均病程長達十至二十年，使長期治療管控更具挑戰。近年在國際指引與臨床實證推動下，CLL治療已逐漸邁向「雙標靶、短療程、長控制」的新趨勢。台大醫院血液腫瘤科醫師田豐銘表示，研究顯示新一代口服標靶抑制劑組合療法，相較化療組可降低三十五%的疾病進展或死亡風險，停藥後仍能維持疾病控制、延長疾病無惡化生存期。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，基金會長期深耕血癌照護，過去攜手醫院打造全台首創的「血癌友善病房」，並有「血癌攻略」LINE聊天機器人，在住院照護、疾病衛教、心理支持與資訊導航等面向，提供完整且即時的協助。