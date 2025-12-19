銀髮族玩無人機、學AI！ 樂齡學習讓退休生活更充實
全神貫注操控一架架無人機足球，穿越障礙、完成指定任務，這不再只是青少年的專利。位於木柵高工的無人機教育中心，首次針對中高齡族群量身打造的無人機課程，讓銀髮族也能在安全、友善的環境中體驗科技、鍛鍊手眼協調與反應速度。「譬如說我現在左手要右轉，我右手轉一圈，那左手呢就一直往右，它就會往右旋轉一圈。」無人機教育中心老師示範操作技巧時說。課程以7週、21堂課、小班制教學進行，僅錄取15名學員，從基礎起飛、方向控制一路教起，循序漸進掌握操作技巧。
不少銀髮族學員表示，透過老師的帶領，他們一步步順利完成任務，也從中感受到學習成就感。「有時候出去公園都有看到別人在玩無人機，所以木柵高工開課程，我們就趕快報名來學習。」一名學員分享。無人機教育中心執行秘書蔡麟傑指出，足球無人機不僅是國際競賽項目，過程中能訓練操作靈活度、分組合作與戰術討論。學員熟悉操作後，還可進行戶外空拍，並嘗試影片剪輯，讓學習更完整。
台北市高齡人口居全國之冠，教育局積極在各區布建樂齡學習據點，目前全市共有六十九處。針對男性長者參與度偏低，鼓勵學校開設更具實作性課程。教育局終身教育科長陳今儀表示，「男性長者願意走出戶外參與學習的比例較低，木柵高工提供的家電維修、木作課程與無人機課堂，不僅實作性強，學了之後能有成就感，也能將技能運用。」
除了科技課程，文化大學配合教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，將高等教育與終身學習結合。專門委員葉至誠表示，這套系統性課程讓中高齡者藉由校園資源持續學習，與社區學院方式不同，也體現大學的社會責任。文化大學資傳系主任陳又菁補充，課程涵蓋AI應用，從旅遊行程規劃、即時翻譯到修圖軟體，讓銀髮族體驗科技便利。
77歲的林奶奶分享，剛開始上課時還有些害怕，但在老師與同學的支持下，每週都到文化大學參加樂齡有氧課程，身體也更健康。「有這個機會再度學習覺得很開心，人生是一個新的開始。」
在苗栗苑裡的山腳國小，退休長者在老舊宿舍群中吹奏薩克斯風，悠揚樂聲迴盪校園。65歲的賴大哥表示，退休後最怕待在家裡看手機、平板或電視，來這裡學習，不僅認識朋友，人際關係也變好。苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲指出，完整課程設計能延緩老化、預防失能，是長照政策的重要補充。高齡學習是預防的第一道防線，若能普及化，長照壓力將有效緩解。
台灣步入超高齡社會，如何把更長的人生過得健康、有尊嚴，是樂齡學習的核心目標。透過科技、藝術與健康等多元課程，中高齡者不僅能充實晚年生活，也讓社會資源在少子化背景下獲得更有效利用。
