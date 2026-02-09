銀髮族用歌聲迎接新春 唱出不退場的人生熱情

【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆春節到了，在新春團圓與充滿祝福的日子裡，歌聲成為最溫柔的語言，在榮民總醫院員山分院的安排，一群上了年紀的銀髮族參加「音樂有愛・公益有你」活動，場面相當溫馨。

2月9日，員山分院健管中心王國穎執行長、謝佳穎護理師、縣政御品社區社區寶貝們、思源社區寶貝、康復之家簡玲芬護理長帶領團隊及宜蘭縣員山鄉高齡者福利促進會林繡昀理事長等團隊，共同參與的《銀髮迎新春・越唱越青春》公益音樂活動溫馨登場，邀請多位銀髮長者站上舞台，其中包含獨居長者與榮民長輩，用歌聲迎接新的一年，也唱出屬於自己的人生故事。

廣告 廣告

本次活動以「音樂有愛・公益有你」為主軸，在新春團圓的氛圍中，讓歌聲代替祝福、 讓歲月化成旋律， 透過音樂傳遞關懷、陪伴與生命的溫度，也讓平日較少被看見的獨居長者與長年為國奉獻的榮民，在這一天感受到被陪伴、被記得的溫暖。活動中，由秦永暉老師帶領學員們學習並演唱日語、國語與台語歌曲，不僅跨越語言，也跨越年齡與人生階段。站上舞台的，不只是歌唱者，而是一段段曾為家庭、社會與國家付出，依然熱愛生活、勇敢站上舞台。演出節目內容豐富而深情，從個人演唱到全體合唱，每一首歌都承載著回憶與祝福，一首日語歌〈夢追酒〉由秦永暉老師為新春揭開序幕，用一杯酒唱出追夢的人生滋味，另〈星夜的離別〉由全體學員以日國台語唱給過去，也唱給嶄新的一年。演出過程中，台下不時傳來輕聲跟唱與會心微笑。有人輕輕打著拍子，有人默默紅了眼眶。對許多長輩而言，這不只是一場表演，而是一個被看見、被肯定的時刻。

演出進行間，會場裡不時傳來輕聲跟唱與溫柔的笑聲。有人隨著旋律輕輕打著拍子，有人在熟悉的歌詞裡，悄悄紅了眼眶。對許多長輩而言，這不只是一場站上舞台的表演，而是一個被需要、被看見、被溫柔接住的時刻。那些曾在生活裡默默走過的歲月，此刻，都化成一首首被聽見的歌。有人唱著年輕時最熟悉的旋律，有人在歌聲中想起遠方的家人、曾經的陪伴與牽掛。

而更多的，是一種安心，原來此刻身邊，有人願意陪著聽、陪著唱、陪著走過這段人生。當最後一首歌緩緩落下，響起的掌聲不只是為了音準或技巧，而是獻給每一位鼓起勇氣站上舞台的銀髮主角，用生命的重量，唱出屬於自己、也感動他人的人生故事。(照片記者林明益翻攝)