銀髮族睡不好易引發心血管疾病！足浴配穴位按摩有效助眠

睡眠問題是銀髮族就醫的主要原因之一。根據2019台灣睡眠醫學學會調查，全台約有1/10的人飽受慢性失眠症所苦。崇學馬光中醫診所黃千瑞院長分享四招改善睡眠方法，讓長輩睡得好又睡得飽。

睡眠問題是銀髮族就醫的主要原因之一。（示意圖／Pixabay）

黃千瑞院長指出，失眠問題可拆成四個階段討論，包括能否入睡、是否淺眠易醒、會不會容易作夢，以及起床疲勞度。若一週內有三天以上都失眠，且情況持續超過3個月，就可稱作慢性失眠。慢性失眠者罹患生理或心理疾病的機率提升許多，長期睡不好會間接產生心臟血管疾病、糖尿病、精神情緒方面疾患或免疫系統問題。

廣告 廣告

從中醫觀點來看，中醫古籍《靈樞‧大惑論》記載「夫衛氣者，晝日常行於陽，夜行於陰，故陽氣盡則臥，陰氣盡則寤」。黃千瑞院長解釋，人處於醒覺狀態時「衛氣」循行於體表，睡著時「衛氣」即進入體內循行於臟腑。當經絡不通，阻礙「衛氣」在身體的出入、流通而使人失眠。當年過四十「腎氣自半」，銀髮族更因腎精不足而有腰膝痠軟、頻尿、夜尿狀況，也會容易睡不好。

安神茶飲。（圖／馬光中醫）

黃千瑞院長分享四招改善睡眠方法。第一招是居家照護，臥室只用於睡覺，避免擺放電視、電腦等3C產品，減少滑手機。燈光宜柔和，睡前窗簾拉上。睡前應避免喝咖啡、茶葉、可樂等含咖啡因飲料或飲酒、抽菸，許多長輩喜歡泡茶，要慎選隨著年紀增長茶葉是否會造成睡眠擾動。

第二招是足浴。黃千瑞院長建議，晚上睡覺前二小時足浴20分鐘，不超過40分鐘。足浴可增加血循，讓頭部血液流至下肢達到放鬆效果。腳底是肝脾腎3個經絡的起點，可活絡經絡氣血循環。溫熱水要超過腳踝，飯前飯後30分鐘不泡腳。

可按摩百會穴、四神聰穴、內關穴、太衝穴、耳神門穴及腦點，改善氣血循環、放鬆身體。（圖／馬光中醫）

第三招是穴位按摩。可按摩百會穴、四神聰穴、內關穴、太衝穴、耳神門穴及腦點，每天按摩一至兩分鐘輕輕壓，改善氣血循環、放鬆身體。手部足部穴位用指腹按壓，耳部穴位可貼耳珠反覆按摩。

第四招是安神茶飲。黃千瑞院長建議準備浮小麥3錢、炙甘草0.7錢、大棗3顆切開、百合1錢，加水300至500cc煮沸後再燜一下即可。在睡前30至60分鐘溫溫喝效果更好，除了可用於失眠問題，還可處理情緒緊張或自律神經失調。

延伸閱讀

直升機載「2台人」遊阿蘇火山失聯！觀光署：尚無通報

不爽川普搶格陵蘭！「美國滾開」小紅帽丹麥暴紅 數千頂售罄

Waymo開460萬年薪低門檻徵才！專家曝：難在面試和測驗