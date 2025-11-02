銀髮族腸胃保健秘訣：5招照顧你的消化力
隨著年紀增長，腸胃蠕動變慢、消化能力下降，加上食慾減退，銀髮族容易出現便祕、胃脹氣等腸胃問題。
專家建議，透過日常生活的簡單調整，不僅能維持腸胃健康，也能讓老年人的飲食更順暢、營養更充足。以下整理了五個簡單又實用的腸胃保健秘訣，讓長者輕鬆照顧自己的腸胃。
1. 適度運動
由於老年人新陳代謝變慢，可選擇溫和且持續性的運動，如健走、伸展操、游泳、太極拳等，幫助腸胃蠕動，也能提升食慾。
2. 多喝優酪乳
優酪乳中的蛋白質經乳酸菌發酵後，更易消化吸收，並可增加腸道益生菌，有助於消化、延緩腸胃老化。
3. 定時定點排便
建立規律排便習慣最佳時機為早餐後半小時，即使沒有便意，也建議定時如廁，形成反射性排便習慣。
4. 攝取足夠纖維
全穀類、蔬菜水果富含纖維，可促進腸胃蠕動並抗氧化。銀髮族可將食物切小、煮軟或打成果汁，避免過於黏膩的食物，如年糕、麻糬。
5. 清淡飲食、調味得宜
利用蔥、蒜、九層塔、胡椒、檸檬等天然食材調味，即使少用鹽也不會清淡乏味；避免過油、過鹹飲食，以減輕心血管與腎臟負擔。
(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
