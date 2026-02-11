銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收

高齡者面臨肌肉流失和骨質疏鬆的威脅，每餐需要比成年人更多的蛋白質、鈣質和維生素D，不過，很多牙口不好的長輩，只能選擇質地較軟的食物來吃。調查發現，國內長者的熱量攝取不足率高達 42%，可能導致免疫力下降、肌少症、骨質疏鬆、傷口難癒合和慢性病惡化等健康危機。老人家每餐究竟要怎麼吃，才健康，來看以下的報導。

長者 何阿媽：「年紀越來越大了，肌肉的衰退，會越來越快，爬樓梯的那個喘，有時候蹲下去，或者是站起來，那種速度就會比較慢，可能會比較久，然後就需要補充這些蛋白質。」

肌肉主要由蛋白質構成，隨著歲月而慢慢流失。

台中慈濟醫院營養科主任 楊忠偉：「餐餐有蛋白質(攝取)，對於我們在肌力上面的保護，就是不會像是退化地那麼快，素食者的話，像是豆腐、鷹嘴豆、毛豆，或者是黑豆類，都是很好的蛋白質。」

長輩每餐都需要的營養三寶，除了蛋白質，還有鈣質和維生素D。因為蛋白質的攝取，可以減緩肌肉流失。而長輩普遍存在的骨質疏鬆風險，則需要補充鈣和維生素D。

台中慈濟醫院營養科主任 楊忠偉：「喝牛奶或者是吃優格，或者是像是植物奶或豆漿的部分，深綠色蔬菜類這些，原則上都是有鈣質的攝取，維生素D，原則上在食物攝取上面，比如說像是堅果類，或者是牛奶類。」

高齡者的餐盤，不但要注重營養，還得改變烹調方式。

長者 何阿媽：「我現在沒有牙齒，硬的(食物)就沒有吃。」

台中慈濟醫院營養科主任 楊忠偉：「高齡飲食，特別要去注意就是，盡可能我們在每一種食物都要吃到，碰到我們高齡者有時候，隨著牙口(不好) 或者是牙齦萎縮，我們就要往這個泥餐的，食物來做自備，簡易版 (食物)就是用果汁機打(碎)，原本梗比較多的芥藍菜(打成泥狀)。」

依照長輩不同的咀嚼能力，可將食物質地調整為「泥狀食物」，讓完全無法咬合的高齡者順利進食。

台中慈濟醫院營養科主任 楊忠偉：「高齡者的營養素，飯類、全榖雜糧類，跟我們蛋白質(攝取)，他一定都是(每餐)需要，有補充到的部分。」

除了腎臟病患和三高族群，需要遵照醫囑、調整日常飲食習慣，專家呼籲健康的長輩:更要注重每餐的營養攝取。

