銀髮族走進田間！高市農業局推「紅寶石小番茄輕體驗」 農忙有幫手

▲高雄市政府農業局姚志旺局長親臨活動現場，與銀髮族朋友及農民交流互動，實地了解小番茄採收與包裝作業情形及銀髮族參與農務工作的實際感受。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為因應農業季節性人力短缺，高雄市政府農業局攜手美濃區農會及高雄市銀髮人才服務據點，於1月8日在美濃地區舉辦「紅寶石小番茄・採果包裝工作輕體驗」活動，邀請銀髮族走入農場，親身體驗小番茄採收與包裝工作，了解農務工作型態與節奏，為未來投入農務工作做初步認識。

活動以「做中學、輕體驗」為核心，由農場主人介紹美濃小番茄產業特色，安排田間採果及包裝流程觀摩，並說明作業安全注意事項及徵工條件。活動內容設計符合銀髮族實際參與能力，包括採果與包裝作業，讓參與者在友善、無壓力的環境中，體驗農務工作的實際樣貌。現場互動熱絡，共有20位銀髮族參加，後續均有意願投入小番茄包裝工作。

廣告 廣告

▲姚志旺局長致詞

高雄市政府農業局局長姚志旺親臨活動現場，與銀髮族及農民交流互動，實地了解採收與包裝作業情況，以及銀髮族參與農務工作的實際感受。姚局長表示，面對農業缺工挑戰，農業局將持續與銀髮人才服務據點合作，透過友善工作設計與實地體驗，降低無農務經驗者的陌生感，促進退休或55歲以上民眾投入農務工作。

▲活動中安排適合銀髮族實際參與的採果與包裝工項，讓參與者在友善、無壓力的體驗過程中，感受農務工作型態。

他強調，此模式期望逐步建立可複製、可擴散的農務人力媒合方式，不僅拓展農業人力來源，也促進農業永續發展與地方共好，歡迎民眾向銀髮人才服務據點主動洽詢，加入農務工作行列。（圖╱高市府農業局提供）