銀髮族鼻塞又狂流鼻水？恐是「老年性鼻炎」！醫曝6大典型症狀

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

許多年長者常抱怨，年紀越大，鼻子越不聽使喚，一下子鼻塞、一下子狂流鼻水，每天擤鼻涕紙巾用不停，天氣一變就嚴重。許多人以為只是正常老化，但其實可能是 老年性鼻炎 的警訊。關鍵在於老年性鼻炎並非單一疾病，而是一種因鼻腔黏膜與自律神經退化，引起的慢性鼻部症候群。根據臨床觀察，65歲以上族群中，有超過三分之一有類似症狀，卻常忽略或誤以為是感冒或過敏。

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

謙樂診所院長/家醫科主治醫師 徐維謙表示在老年性的族群，我們可能要注意一下，是否是老年性鼻炎的問題，因為隨著年紀增長，我們的鼻黏膜退化，一些神經調節變差而造成的狀況，那可能的症狀就包含了，清晨的時候鼻塞、鼻水症狀變多，容易受到溫度的變化，出現鼻子的症狀，睡覺的時候，有一些打鼾影響睡眠。

廣告 廣告

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/蔣志偉)

竹山秀傳醫院院長 莊碧焜指出鼻腔內的發炎黏膜的發炎，我們就稱為鼻炎，他在台灣非常的常見，但是它是跟鼻竇炎或是鼻腫瘤是不同的。雖然很常見，但是在一群長輩的身上，會有一些特殊的症狀，因為年紀大的人，他的鼻子裡面的結構會退化萎縮，神經 血管 甚至嗅覺，這些都會有萎縮退化的現象，這個就稱它為叫老年性的鼻炎。

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

老年性鼻炎是長者常見的鼻部問題，雖然不屬於很危險的疾病，但卻會明顯地影響生活品質。

成大醫院耳鼻喉部主治醫師周炯彤表示鼻塞有時候會因為躺下的姿勢而加重，部分患者也會覺得，鼻腔乾燥或者是有結痂，嗅覺下降的情況也相當常見。主要原因其實是隨著年齡的增長，鼻黏膜會逐漸變得比較薄、比較乾，它對外界的溫度和刺激的調節能力變差，導致鼻水分泌的失衡。那此外，許多長者會使用的降血壓藥物、心臟藥物或者是精神科相關的藥物，也可能讓鼻腔的神經反應變得更敏感，使得症狀更加明顯。

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

高雄秀傳醫院耳鼻喉科主治醫師 陳彥奇指出鼻子在老化以後裡面的自律神經，交感副交感神經的協調能力變差，所以變成不該流鼻水的時候一直狂流鼻水。那這樣子的症狀，可以在診間我們使用一些噴劑 鼻噴劑，或者是一些藥物口服藥物能夠得到一個不錯的改善。

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

老年性鼻炎是長者常見的鼻部問題，雖然不屬於很危險的疾病，但卻會明顯地影響生活品質。值得注意的是老年性鼻炎的症狀，通常包括有清水樣的鼻水，尤其是在吃飯、進出冷房，或者是有溫度變化的時候會更明顯。鼻塞有時候會因為躺下的姿勢而加重，部分患者也會覺得鼻腔乾燥，或者是有結痂，嗅覺下降的情況也相當常見。

東元綜合醫院耳鼻喉科主治醫師 詹健暘表示人在隨著年紀的增長啊，然後我們的鼻黏膜 ，還有我們的自律神經功能可能會變得比較差，那就會造成一些相關的症狀，比較常見的症狀。有啊 就是說，一直流鼻水一直不斷地流鼻水，那時間不一定是早上或者是下午，有些人覺得一直鼻涕的倒流、一直鼻水倒流，導致他的喉嚨怎麼都出現說，好像喉嚨卡卡的症狀這樣子。

銀髮鼻塞鼻水停不了 醫:恐老年性鼻炎 (圖/TVBS)

竹山秀傳醫院院長 莊碧焜指出因為老年人吃的止痛藥啦，或者是神經的用藥比較多，也容易產生一些鼻炎。藥物的話，盡量是少吃啦，如果真的需要，可能就是跟醫師討論一下，不要亂服藥。醫師提醒老年性鼻炎不是忍一忍就好，鼻子的健康是生活品質的基礎，應立即就醫治療，把鼻子照顧好，避免病情惡化。

更多 TVBS 報導

睡覺鼻塞超崩潰！醫解答：「喝咖啡、仰睡」都會影響

孩子老是流鼻血？醫曝「4大原因」別慌：止鼻血3步驟一次看

妹子睡覺打呼「改睡沙發就靜悄悄」！醫：問題不在床

重大新制！耳鼻喉科「要改名了」 感染、重症也有變

