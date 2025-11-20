銀髮族「多唱歌」就能維持口腔肌力！醫建議「嘴巴體操」越動越靈活
「唱歌不只是娛樂，更是口腔運動！」門諾醫院口腔顎面外科主治醫師葉梓賢提醒長輩，常開口說話、唱歌、咀嚼，都在鍛鍊嘴巴的肌肉。」他指出，許多愛唱歌、愛聊天的長輩，口腔肌力較佳，咬合力強、口乾與牙周問題也少，這些看似微小的習慣，其實是維持健康與生活品質的關鍵。
葉梓賢表示，根據衛福部統計，全國齲齒盛行率高達98.6％，75歲以上長者幾乎人人蛀牙，缺牙率達86％；65歲以上長者有72％部分缺牙，近66％因牙齒或咀嚼、吞嚥問題而限制飲食種類。更有約47％國人牙周病嚴重卻自認無異常，顯示口腔衛教仍需持續加強。
多唱歌、做嘴巴體操維持口腔肌力
葉梓賢說明，口腔功能會隨著年齡退化，但只要持續運動、正確清潔與定期檢查，就能讓嘴巴繼續保持年輕。他建議，長輩可每天練習張口發出「啊、咦、烏、欸、喔」5個音，或做伸舌、鼓嘴等動作，有如嘴巴的體操一般，越動會越靈活。
葉梓賢指出，口腔功能的變化分為「正常、衰弱、低下、喪失」4個階段。當肌力下降、牙齒缺損或假牙不合時，就容易進入功能低下期，進食、講話、甚至吞嚥都會受影響。他觀察，常去唱歌、和朋友聊天的長輩，嘴巴的肌肉都特別有力，牙齒狀況也比較好，因為口腔肌力強不只讓人說話清晰，也能維持進食順暢、預防噎食，是銀髮族維持自主生活的重要基礎。
醫建議銀髮族刷牙技巧
針對許多長輩關心的刷牙技巧，葉梓賢特別提醒：「老年人的蛀牙常從牙根開始，不是牙齒表面。」建議刷牙時，應以45度角、兩顆兩顆的方式輕柔刷動牙齒，刷牙重點放在牙齒與牙齦的交界處。刷牙不是刷馬桶，不需要太用力，力道就像幫臉按摩一樣即可。
葉梓賢強調，假牙使用者務必每天取下清潔，並以溫水將假牙上的黏著劑和食物殘渣清潔乾淨，每3個月回診檢查一次，千萬不要自己用3秒膠黏假牙。若假牙不合，應請牙醫師調整，否則長期摩擦可能導致口腔潰瘍甚至癌變。
小口多喝水保持口腔濕潤防蛀牙
此外，隨著年齡增長，唾液分泌量減少，口乾、蛀牙與口臭問題接踵而來。葉梓賢指出，口水是最天然的防蛀劑，長輩可養成小口多次喝水的習慣，或用手指按摩唾液腺，必要時可使用保濕凝膠，「口水太少，牙根就容易蛀；維持嘴巴濕潤，就是保護牙齒。」
葉梓賢提醒，目前政府針對65歲以上民眾提供「每3個月一次免費洗牙與塗氟」服務，不分健康狀況皆可使用健保就近就診，「牙齒就像車子，要定期保養。」3個月洗一次牙，不但能去除牙結石、減少口臭，牙醫師也能協助早期發現蛀牙或假牙不合的問題，增強口腔保健成效。
家中長輩食慾不好越吃越少？營養師建議「這些東西」淋飯胃口大開
長輩吃飯沒胃口？恐患老年厭食症！專家教「看吃播10分鐘」提升食慾
