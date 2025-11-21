銀髮族AI健康陪練員 JACFIT JMate2運動手環孝心首選

（記者李克明／台北報導）多數穿戴裝置只會「監測」健康數據，成強科技推出最新的JACFIT JMate2運動手環，是少數能真正引導你健康的智慧運動品牌；它不僅記錄步數與心率，更能根據睡眠品質、血氧濃度與心率變化，主動生成健康趨勢分析，當偵測到異常時，會即時提醒家人。

圖／不同於一般智慧戒指或手環僅提供數據顯示，JACFIT JMate2讓健康資訊「看得見，也懂得提醒」。（成強科技提供）

不同於一般智慧戒指或手環僅提供數據顯示，JACFIT JMate2讓健康資訊「看得見，也懂得提醒」，是守護家人健康的真正AI管家。

讓愛變成數據的守護

許多子女因工作繁忙，無法時時陪伴父母，每到逢年過節都得煩惱帶什麼樣的伴手禮，其實不難，帶著一份能「看得見安心」的禮物，讓孝心不再抽象；「不求爸媽天天去運動，我只想每天知道他們好不好！」更是大部份「三明治群族」的共同心聲。

圖／即使父母只是出門走10到20分鐘或在家活動幾步，JACFIT JMate2運動手環都能自動記錄心率、步數與熱量消耗。（成強科技提供）

現在只要透過JACFIT JMate2運動手環搭配免費JACFIT Plus App，就能隨時掌握爸媽的身體狀況，「每天打開App，就能看到他們的心率摘要、睡眠曲線與活力指數；若發現數據異常，系統會即時提醒」，讓關心不再只是問候，而是有憑有據的照護。

銀髮族的AI陪練員：動得剛剛好、也更安全

根據衛福部國健署2023年統計，65歲以上規律運動者僅約三成，不運動的主因包括體力不足（38%）、怕跌倒（31%）與沒人陪（20%）。

為了讓長輩「敢動、願動、動得對」，JACFIT JMate2運動手環將複雜的操作簡化成一鍵測量＋燈號提示；綠燈表示可安心運動、紅燈提醒應休息或放慢節奏，長輩不用看數字也能知道身體狀況，覺得喘或不舒服時，只要按一下量血氧，就能即時了解身體變化。

JACFIT JMate2是唯一結合健康監測與安全運動指導的AI陪練員，陪長輩每天動一點、健康多一點。

每天10分鐘也能累積健康

尤其，想鼓勵銀髮族父母、長輩運動，重點不是拚命鍛鍊，而是每天「心裡有個底」；即使父母只是出門走10到20分鐘或在家活動幾步，JACFIT JMate2運動手環都能自動記錄心率、步數與熱量消耗。

透過JACFIT Plus App，早上可查看昨晚的睡眠摘要，了解身體是否獲得充分休息；白天則依照「活力指數」選擇合適的運動強度。

晚上與家人一起打開App，看今日心率與睡眠報告，不僅培養運動習慣，也成為跨世代共享的健康時光。

送爸媽健康，也送自己安心

在這個重視「健康陪伴」的時代，JACFIT JMate2運動手環不只是穿戴科技，更是一份長久的孝心；它讓家人之間的關懷有了數據依據，也讓健康變成可以分享、可以追蹤的日常。

一支手環、一個 App，就能守護爸媽的每一次呼吸與心跳；逢年過節與其送補品，不如送一份真正會照顧健康的禮物：「JACFIT JMate2 × JACFIT Plus」，照顧爸媽的全方位健康管家。

