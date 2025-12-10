銀髮歌仔戲班 給夢一個出口
一群大媽為了喜愛的歌仔戲，夜色下練身段練唱也能出師，全靠歌仔戲明華園第三代的老師陳昭錦。陳昭錦在歌仔戲界具知名度，卻長期投入吃力不討好的社區大學教學，讓中老齡學員練底功、練唱功，從原本只能欣賞，到能站上舞台，唱歌仔戲不再只是童年的夢想！
歌仔戲學員 蘇鳳珠：「我從小書包揹著就去撿戲尾 ，很羨慕演歌仔戲怎會這麼棒，(要去幹嘛) 上課 上歌仔戲的課，(我旁邊這位是王母娘娘) 王母娘娘。」
歌仔戲學員 蘇鳳珠：「三恨周處，雖然現在是老旦了，但是我還是比較愛小旦，因為我有表演慾，我很愛粉墨登場 。」
「慢慢的 慢慢的就好 往前壓。」
歌仔戲學員 蘇鳳珠：「2010年我就看到，社大歌仔戲招生，所以我就報名，我從那時學到現在。」
「不錯 不錯。」
60多歲才學唱戲，資深戲迷成了高齡學生，回家作業曾是難題！
歌仔戲學員 蘇鳳珠：「我們老師都叫我們，要錄音給丈夫聽，他出去我才錄 不好意思啊，因為我唱歌不是很好聽，他在那邊我就不能放開大唱啊。」
從偷偷練唱到現在能自信開嗓，全靠名師陳昭錦指導。
歌仔戲學員 蘇鳳珠：「省過悟道。」
高市第一社大老師 陳昭錦：「我家的舞台 我從小在那邊長大，看很多 比如長輩慢慢年長，就會說 不行了 姑姑翻不了身，我就知道這樣他們會受傷，到(社大)這邊我們就加強在，唱腔方面 然後就是比的手勢。」
這堂課，不是學員單獨的成長，而是教與學的雙向修練，老師陳昭錦，出身歌仔戲團明華園世家，15年前獨自投入非科班、沒基礎的社區大學教學，
高市第一社大老師 陳昭錦：「在教學當中我一直摸索，其實我自己本身覺得，可能會被打敗 但說真的，他們每次都會說一句話說，老師謝謝你，萬事都要有興趣，有興趣你才會有耐力去做。」
歌仔戲學員 王月杏：「我從小就想做俠女，第一年我都沒有交過(唱歌作業)，因為我五音不全 老師慢慢教我，所以現在我雖然音不準，但是我敢唱歌了。」
高市第一社大老師 陳昭錦：「我們要提供他們舞台，所以我很勇敢，我勇敢帶他們去國家殿堂，大家都笑我，但我就是這樣的傻勁，他們一直覺得，這個是他們這輩子可以圓的夢，每次的展演跟進步，都是給我莫大的鼓勵。」
夜色下的教室，學員為圓夢而開唱，教學者卻肩負著傳統戲劇延續的重要使命！
高市第一社大老師 陳昭錦：「戲劇給我生命，然後它養育我長大，但我開墾不一樣的路線，其實我是很高興 很感激地，我們演歌仔戲的人都有一句話，感謝祖師爺給我這口飯吃，我就要用不同方式去延續下去。」
軟爛食物好下嚥 "塑型餐"讓食欲大增
公私協力強韌台灣 全國8.5萬名防災士
