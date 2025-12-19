銀髮歌聲進警所「聖誕老阿伯」用旋律巡邏幸福

【警政時報 江雁武／台中報導】聖誕節前夕，歌聲比警鈴還早響起。北區「真愛基金會北區日照中心」於114年12月19日下午舉辦年度「溫暖報佳音」活動，一群平均年齡超過七十歲的長輩化身親切可愛的「聖誕老阿伯」，走進北區區公所、戶政事務所、衛生所、長照中心及臺中市政府警察局第二分局，以歌聲與笑容為公部門送上最真摯的節慶祝福，讓原本嚴肅的洽公空間，瞬間成了溫馨滿溢的聖誕舞台。

聖誕歌聲走進警分局，警民共度最暖心佳節。(圖／記者澄石翻攝)

今年的報佳音活動更別具意義。隨著部分資深長輩因身體狀況逐漸退下舞台，新一代長輩正式接棒，為這項延續多年的傳統注入新的活力，也多了一份「世代傳承」的感動。首次登台的新成員格外珍惜演出機會，不僅在日照中心勤奮練唱，還將歌詞帶回家反覆練習，讓聖誕旋律提前在家庭中悄悄響起。

其中，一名 83 歲郭姓阿嬤笑著分享，為了這次演出，全家人自動組成「最強後援團」，孫子還擔任「驗收官」，一遍遍確認阿嬤是否唱對歌詞、動作是否到位。這段跨世代的練唱時光，不僅為舞台加分，更成了家人之間最溫暖的共同回憶。

活動中也出現令人動容的小插曲，一名「聖誕老公公」日前不慎手部受傷，卻仍笑容滿面地完成整趟行程，親手將糖果與祝福送到每位同仁手中，堅持完成這趟「幸福任務」，讓在場員警與洽公民眾深受感動。

中市警二分局長鍾承志表示，警察守護的是城市治安，而長輩們的歌聲守護的則是人心。透過這場溫馨的報佳音活動，不僅拉近警民距離，也讓員警在繁忙勤務中獲得滿滿鼓勵與力量。警方也呼籲，若民眾發現需要關懷協助的長輩或社區資源需求，可隨時向警方或相關單位反映，讓溫暖不只在節日，更能在城市中天天流動。

