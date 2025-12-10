銀髮活力爆棚！ 新北松年大學動態成果展大秀才藝

新北市松年大學動態成果展10日在市府3樓多功能集會堂登場。(新北社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

114年新北市松年大學動態成果展於今（10）日在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，今年動態成果展以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個精彩節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞台充滿多元文化與國際感。市長侯友宜親臨現場，鼓勵學員透過學習提升自我價值，創造精彩的晚年人生。他打趣說：「現在打招呼不再問『呷飽沒？』而是『今天運動了嗎？』」鼓勵大家多動、多健康，一起在新北市快樂生活。

「心無老，人就不老！」社會局長李美珍表示，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精彩。

今日開場表演由「圓週綠尋夢舞團」帶來熱力舞蹈，從〈APT.〉嗨跳到〈麻辣糖葫蘆〉，一連四首時下夯曲讓全場氣氛沸騰。團長謝佳伶分享，舞團成立僅1年半，平均年齡60歲，但活力不減。成員原為合唱團，因緣際會接觸舞蹈而成立舞團，不僅增加表演興趣，也加深彼此情誼。侯友宜也讚許舞團靈巧的動作與青春活力，「比小學生還活力！」

平均年齡60歲的「圓週綠尋夢舞團」帶來開場表演，舞姿輕盈靈巧，節奏感強，讓侯友宜上台合影時大讚「比學生還有活力！」。(新北社會局提供)

鶯歌區永吉社區發展協會中高齡84歲的陳廖桂春，每天轉乘兩班車，到永吉活動中心參加歌唱班，十多年如一日，樂此不疲。她笑著說：「很快樂呀！也會鼓勵親友鄰居多多走出來參加活動。」開朗的笑容、堅持的身影，正是「終身學習、活力不分年齡」的最佳寫照。

新北市社會局指出，據社會局統計，截至今年11月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬3,768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩老化，市府持續推動老人共餐、社區照顧關懷據點、松年大學及公寓大廈銀髮先修班等服務，讓長者在地安老、健康樂活。自87年開辦以來，松年大學已邁入第28年，從第一年的57個班、1,967名學員，成長至今年的958班、3萬多名名額。加上銀色奇肌班、長青學苑等課程，114年共辦理2,079班，7萬2,611人參與。