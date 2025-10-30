銀髮童心跨世代消齡互動 高齡社會也能超樂活

當超高齡化遇上少子化，忘年之交如何激起跨界、跨齡的新局面；樹德家商幼兒保育科與照顧服務科攜手前往翠屏非營利幼兒園，舉辦一場別具意義的「歡慶重陽‧樂齡同樂」活動。透過學生自製教具與創意闖關設計，搭建起跨世代共學的橋樑，讓長輩與幼兒在遊戲中互動、在笑聲中學習，實踐「銀髮童心、共融共樂」的理念。(見圖)

樹德家商今(卅)日說明，活動中學生們以課堂所學為基礎，精心設計出融合教育與娛樂的多項闖關遊戲，包括「時光機」、「台灣景點賓果拼圖」、「情緒小蘋果」、「營養快遞站」、「益智方塊屋」、「快手收杯」、「積木飛飛樂」、「火車過山洞」及「交通安全」等關卡，這些活動兼具益智挑戰與團隊合作，不僅考驗長者與幼兒的反應力與協調力，更讓彼此在互助合作中體驗跨世代共學的溫度。

廣告 廣告

活動現場笑聲不斷，阿公阿嬤在孩子們的陪伴下重拾赤子之心，展現滿滿活力與歡聲笑語。許多長者表示，這樣的活動讓他們彷彿回到過去與孫子玩樂的時光，也感受到年輕學子對長輩的關懷與尊重；同時，幼兒們在互動過程中學會傾聽與關懷，從遊戲中獲得長者的生活經驗，培養正向的世代共處觀念。

即將邁入超高齡社會的今日，如何讓「長壽」與「樂活」並行，是目前各界熱議的重要課題，樹德家商強調，這場「老幼共學」活動以寓教於樂為起點，不僅讓長輩重新找到自身的價值與存在感，讓不同世代在共學平台中共創幸福，展現出「不只長壽，更要活得好、活得快樂」的樂齡精神，也讓幼兒透過實際互動，學習尊重、理解與包容的精神。學生們則藉由活動規劃與實務執行，深刻理解幼兒保育與照顧服務工作的重要性，將專業知識應用於真實情境，深化對高齡與幼兒教育的整合性思考，透過創意引導不同世代的人互動學習。