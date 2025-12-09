銀髮糖友飽受足部併發症 接受奇美足部護理照顧

奇美醫院護理團隊提醒，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議挑選好走的鞋子、注意皮膚狀況和每日檢查雙腳，正確保養、早期發現與跨專業照護，守護長者足部健康。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕85歲康奶奶自3月起就飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，連帶影響行走意願，多次治療皆未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院，6月經醫師評估轉介接受醫療團隊的「專業足部護理照護」後，7月回診時甲溝炎問題已獲控制。

奇美醫院護理部督導李穎俐指出，糖尿病足部併發症5年死亡率高過多數癌症，有糖尿病足潰瘍者5年死亡率為30.5%、下截肢者5年死亡率為46.2%、足踝上截肢者5年死亡率為56.6%，皆遠高於乳癌5年死亡率9%，甚至與所有癌症的平均死亡率31%相當，代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，且與死亡密切相關。銀髮族為糖尿病高風險族群，血糖控制不佳會進一步增加糖尿病足部併發症風險，規律的足部檢查、良好的血糖控制與專業足部護理介入，是協助糖尿病病人避免截肢的關鍵策略。

奇美醫院護理部復健護理師葉玲表示，研究指出，跌倒是高齡者第2大意外死亡原因，足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，日常足部運動可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加上執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧呼籲，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議挑選好走的鞋子、注意皮膚狀況和每日檢查雙腳，正確保養、早期發現與跨專業照護。

