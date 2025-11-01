「銀髮經濟」陷阱！老人私域直播中的空巢誰來填滿？ ／羅登廉

羅登廉（自由撰稿人）

根據煤體報導，在涉老私域直播中，一些主播經常採用情感話術製造“信息繭房”，以“家人們”“叔叔阿姨”等稱呼拉近與老人的距離，或用虛假劇情、苦情故事博取同情後，引導老年人下單購買偽劣商品或毫無療效的保健品。報導中提到大陸浙江李偉之母親花光每月的養老金，買了許多沒拆封的保健品；山東林濤的母親對高價電磁波帽深信不疑……這些被困在私域直播間的老人，身陷囹圄，不能自拔。

私域直播的套路算不得新鮮，卻精準戳中了老人的軟肋。先靠免費雞蛋拉人入群，再用養生講課攢信任，發幾毛紅包維持熱度，等老人習慣了每天定時打卡，就開始推銷高價商品。那些主播比子女更懂什麼叫“聽話”，會記住他們的慢性病，​​會誇他們氣色好，甚至比兒女還聯繫得更勤。對比之下，忙著生計的子女往往只剩幾句“別亂買”，反倒讓商家鑽了情感的空子。

更讓人無奈的是這套模式的隱密性。群組聊天要熟人拉才能進，外人一進就被踢，直播連結看完就失效，交易紀錄只顯示付款不見商品。據報導稱，河南羅芳想舉報，可連結根本打不開，手上只有幾張模糊的圖片，連反詐人員都難追蹤。商家還學會了升級套路，在電商平台掛個零銷量的高價鏈接，就敢謊稱全國連鎖，監管部門想查都找不到入口。

最傷人的是親情裂痕。商家故意幫老人洗腦，說子女不讓買是惦記他們的錢，把正常勸阻扭曲成不孝順。報導中說，北京周葉的女兒不讓母親亂買，母親反倒替主播說話，說那些孩子不容易。當關懷變成爭吵，老人更願意躲進直播間裡的“安全屋”，那裡有同齡人的認同，有主播的噓寒問暖，還有搶紅包的熱鬧，這些恰恰是很多家庭缺失的東西。

這些「銀髮經濟」裡的陷阱，其根基是情感的空巢。林濤反思陪父母太少，周葉的女兒也懂老人的孤獨，可中年人的壓力使其難以兩全。那些動輒幾千元的保健品，在老人眼裡成了健康的保障，成了不給子女添麻煩的底氣。這種樸素的願望被商家利用，才使無數個家庭陷入了困擾。

眾所周知，私域直播間針對老年人進行虛假宣傳、售賣高價劣質商品的行為，已涉嫌違反《反不正當競爭法》《廣告法》《消費者權益保護法》等相關規定，其交易隱蔽、證據易滅失的特點，雖給監管與維權帶來挑戰，但不能成為法律制度的盲法，需透過明確的權力行銷法。同時，平台應該建立更明確的存取和監管機制，讓直播記錄可追溯，商品資訊能核查。社區可以多辦一些有益的養生講座，志工也不妨多教教老人怎麼辨認真偽。但最關鍵的，或許還是留一點時間給親情。這比起事後退貨舉報，偶爾陪老人聊聊天，幫他們查查商品訊息，可能更能讓老人抵擋住直播間的誘惑。

銀髮經濟不該成為收割老人的幌子，那些直播間裡的虛假溫暖，終究填不滿真實的情感空缺。當家裡的熱鬧多於直播間的喧囂，當子女的關心勝過主播的套路，老人們自然不會再困在那些虛假的承諾裡。（照片翻攝示意圖）